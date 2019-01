Apple, похоже, наконец-то решила все проблемы с беспроводной зарядкой AirPower

Судя по всему, компания Apple наконец-то решила все технические проблемы с фирменной беспроводной зарядкой AirPower, которая уже превратилась в самое долгоожидаемое устройство купериновского гиганта. Когда конкретно этот долгострой Apple появится на прилавках магазинов и сколько будет стоить пока неясно, но, если верить сообщениям из цепочки поставок, то массовое производство Apple AirPower уже началось. То есть, устройство вполне может выйти на рынок к концу этого квартала.

Фактическим производителем беспроводного коврика AirPower выступает компания Luxshare Precision, которая входит в консорциум Wireless Power, продвигающим стандарт Qi, а также делает для Apple наушники AirPods и кабели Lighting – USB-C. Также сообщается, что часть заказов возьмет на себя компания Pegatron, выступающая контрактным сборщиком устройств Apple iPhone и iPad.

Breaking: AirPower is finally coming. We just learned from credible source in supply chain that the manufacture Luxshare Precision has already started producing Apple AirPower wireless charging pad. Luxshare Precision is also the maker of Apple AirPods and USB-C cables. pic.twitter.com/UqgWIAh3sx

— ChargerLAB (@chargerlab) January 12, 2019