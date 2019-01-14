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Apple, похоже, наконец-то решила все проблемы с беспроводной зарядкой AirPower
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Apple, похоже, наконец-то решила все проблемы с беспроводной зарядкой AirPower

Apple, похоже, наконец-то решила все проблемы с беспроводной зарядкой AirPower

Судя по всему, компания Apple наконец-то решила все технические проблемы с фирменной беспроводной зарядкой AirPower, которая уже превратилась в самое долгоожидаемое устройство купериновского гиганта. Когда конкретно этот долгострой Apple появится на прилавках магазинов и сколько будет стоить пока неясно, но, если верить сообщениям из цепочки поставок, то массовое производство Apple AirPower уже началось. То есть, устройство вполне может выйти на рынок к концу этого квартала.

Фактическим производителем беспроводного коврика AirPower выступает компания Luxshare Precision, которая входит в консорциум Wireless Power, продвигающим стандарт Qi, а также делает для Apple наушники AirPods и кабели Lighting – USB-C. Также сообщается, что часть заказов возьмет на себя компания Pegatron, выступающая контрактным сборщиком устройств Apple iPhone и iPad.

Подробностей о технических характеристиках AirPower пока тоже нет. Первоначально говорилось, что Apple хотела вместить внутри рекордно тонкого корпуса устройства от 16 до 24 штук катушек при общей мощности в 29 Вт, что в итоге обернулось проблемами с перегревом. Теперь же говорится, что в конфигурацию устройства входит 22 катушки, которые выстроены тремя ярусами по схеме 8-7-7. Но данных о толщине устройства источник не приводит.

Источник: The Verge

 

  • Фирменное беспроводное ЗУ Apple AirPower Wireless Charging Mat анонсировали вместе с предыдущим поколением iPhone 12 сентября 2017 года, пообещав выпустить устройство на рынок в 2018 году. Оно призвано обеспечить одновременную быструю зарядку совместимых смартфонов iPhonе, умных часов Apple Watch  и новой версии футляра для беспроводных наушников AirPods (ее еще тоже предстоит дождаться). С тех пор сроки выпуска ЗУ Apple AirPower неоднократно сдвигались, но Apple ни разу официально не комментировала причины задержки.
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