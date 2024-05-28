На будущих iPad логотип Apple, вероятно, будет располагаться в альбомной ориентации

Ресурс Numerama провел интервью с тремя старшими сотрудниками Apple относительно новых моделей iPad Pro, которые были выпущены в начале этого месяца. Из этого интервью следует, что будущие iPad ожидает заметное изменение во внешнем виде.

Сейчас логотип Apple на задней панели iPad расположен так, что он выглядит вертикально. Однако устройства часто используются в альбомной ориентации, например при просмотре видео или с присоединенной клавиатурой. Это приводит к тому, что логотип Apple переворачивается набок.

Apple уже переместила фронтальную камеру к более длинному правому краю на новых моделях iPad Pro и iPad Air, чтобы она отображалась вверху по центру, когда устройства находятся в альбомной ориентации. В связи с тем, что альбомная ориентация становится все более популярной, дизайнер продуктов Apple Молли Андерсон сказала, что горизонтальный логотип Apple является возможным на будущих iPad.

«Я думаю, что это может измениться», — сказала Андерсон. «Мы думаем об этом. iPad давно является продуктом, который используется в портретном режиме, но мы все чаще используем его в альбомном режиме».

Что касается программного обеспечения, Apple уже начала показывать логотип Apple в альбомной ориентации, который появляется при загрузке iPad в такой ориентации. Эти изменения появились в iPadOS 14.5. Похоже, в будущих iPad изменения произойдут и во внешнем дизайне.

Источник: macrumors