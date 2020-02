На чемпионате мира по карточной игре Magic: The Gathering был разыгран призовой фонд в $1,000,000

На завершившимся в Гонолулу (Гавайи, США), 26-ом чемпионате мира по Magic: The Gathering – Magic World Championship XXVI был разыгран один из самых крупных среди коллекционных карточных игр призовых фондов в $1,000,000. Обладателем чемпионского кубка и главного приза в $300,000 стал игрок из Бразилии Пауло Витор Дамо да Роса.

Об увеличении призовых фондов турниров по коллекционной карточной игре Magic: The Gathering было объявлено в феврале 2019 г. Владеющая торговой маркой Magic: The Gathering компания Wizard of the Coast (с 1999 г. часть Hasbro, Inc.) выделила на сезон 2019 г. беспрецедентную для подобных игр призовую сумму в $10,000,000, причем на чемпионат мира пришелся $1,000,000, на другие крупные соревнования по $750,000 (три турнира) и $500,000 (четыре турнира), остальные деньги были распределены между событиями среднего формата.

Интерес к Magic: The Gathering начал расти после выхода в конце 2018 г. обновленной PC-версии игры – Magic: The Gathering Arena. MTG Arena как привлекла новых, так и вернула в соревнования старых поклонников самой сложной карточной игры в мире. Интересно, что и сам Magic World Championship XXVI в этот раз проводился не реальными бумажными картами, как раньше, а в компьютерном формате, прямо внутри специальной турнирной версии MTG Arena. Это позволило упростить трансляцию турнира, контроль соблюдения игровых правил и ускорить сами партии. То есть, по большому счету чемпионат по современному Magic: The Gathering ничем не отличается от чемпионатов по MOBA, онлайн-шутерам и другим киберспортивным дисциплинам – игроки на турнирной арене сидят за компьютерами, мониторы которых установлены спиной друг к другу.

Такая организация Magic World Championship XXVI позволила привлечь неплохую онлайн-аудиторию на Twitch. Во время финального матча за игрой следили более 123 тыс. человек, что позволило Magic: The Gathering выйти на третье место среди игр на Twitch, обогнав такие MMOG как Fortnite, Grand Theft Auto V и Counter-Strike: Global Offensive. Впрочем, рекорд по количеству зрителей Magic: The Gathering установила раньше, во время специального турнира Mythic Invitational в рамках выставки PAX East в Boston 28-31 марта 2019 г. Тогда финальную игру смотрели на Twitch почти 156 тыс. человек.

Возвращаясь к Magic World Championship XXVI. В финале бразилец Пауло Витор Дамо да Роса играя бело-синей колодой Azorius Control (такая же колодой была у еще двух игроков из Топ-16) выиграл со счетом 2-1 у Марсио Карвало из Португалии, игравшего красно-сине-белой колодой Jeskai Fires (одна из самых распространенных сейчас колод). Пауло Витор Дамо да Роса забрал чемпионский кубок и приз в $300,000, Марсио Карвало пришлось довольствоваться призом в $150,000.

На киберспортивый сезон Magic: The Gathering 2020 г. выделены не меньшие суммы, чем на прошлый год и, что самое интересное, получить приглашение на турниры с крупными призами можно играя в компьютерную версию Magic: The Gathering Arena.