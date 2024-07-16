«Эта роль не для женщины»: звезда «Чужой: Ромул» Кейли Спейни пересматривала игру Сигурни Уивер месяцами

Звезда ленты «Чужой: Ромул» Кейли Спейни говорит, что месяцами пересматривала игру Сигурни Уивер в роли Эллен Рипли в предыдущих частях франшизы. Хорошая школа, однако не будет ли попытки копирования?
Сигурни Уивер — культовая харизматичная актриса с огромным перечнем ролей в кино, начиная с 1977 года, среди которых много хитов. Кейли Спейни говорит, что учится у нее играть роль, «не предназначенную для женщины»:
«У меня месяцами на повторе было исполнение роли [Вивер]. Я надеялась, что что-то из этого просочится [ко мне]. Но я никогда не испытывала страха. Эта роль не была написана для женщины, поэтому была настоящая свобода. И поскольку Сигурни вложила в нее всю себя, это дает возможность любой другой женщине, участвующей в этой франшизе, никогда не испытывать [как Уивер] эту необычную тяжесть и давление от исполнения главной женской роли», — рассказала Спейни Total Film.
Также в выпуске журнала были представлены эксклюзивный кадр из фильма и две обложки-постеры.
В фильме «Чужой: Ромул» Кейли Спейни сыграет Рейн Керрадайн, одну из отчаянных, ищущих жизнь за пределами шахтерской колонии, которую они называют домом. Она воспользовалась случаем попасть на борт корабля-мусоросборника, направляющегося к заброшенной космической станции и сталкивается с угрозой в виде ксеноморфа. Трейлер ленты акцентирует на воссоздании атмосферы первого «Чужого», поэтому неудивительно, что актриса сконцентрировала внимание на Сигурне Уивер
«Чужой: Ромул» станет первой лентой о «Чужом» после приквелов «Прометей» и «Чужой: Завет», которые пытались объяснить происхождение пришельцев. «Чужой: Ромул» появится в украинских кинотеатрах 15 августа.
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Источник: GamesRadar
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