«Эта роль не для женщины»: звезда «Чужой: Ромул» Кейли Спейни пересматривала игру Сигурни Уивер месяцами

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Звезда ленты «Чужой: Ромул» Кейли Спейни говорит, что месяцами пересматривала игру Сигурни Уивер в роли Эллен Рипли в предыдущих частях франшизы. Хорошая школа, однако не будет ли попытки копирования?

Сигурни Уивер — культовая харизматичная актриса с огромным перечнем ролей в кино, начиная с 1977 года, среди которых много хитов. Кейли Спейни говорит, что учится у нее играть роль, «не предназначенную для женщины»:

«У меня месяцами на повторе было исполнение роли [Вивер]. Я надеялась, что что-то из этого просочится [ко мне]. Но я никогда не испытывала страха. Эта роль не была написана для женщины, поэтому была настоящая свобода. И поскольку Сигурни вложила в нее всю себя, это дает возможность любой другой женщине, участвующей в этой франшизе, никогда не испытывать [как Уивер] эту необычную тяжесть и давление от исполнения главной женской роли», — рассказала Спейни Total Film.

Также в выпуске журнала были представлены эксклюзивный кадр из фильма и две обложки-постеры.

В фильме «Чужой: Ромул» Кейли Спейни сыграет Рейн Керрадайн, одну из отчаянных, ищущих жизнь за пределами шахтерской колонии, которую они называют домом. Она воспользовалась случаем попасть на борт корабля-мусоросборника, направляющегося к заброшенной космической станции и сталкивается с угрозой в виде ксеноморфа. Трейлер ленты акцентирует на воссоздании атмосферы первого «Чужого», поэтому неудивительно, что актриса сконцентрировала внимание на Сигурне Уивер

Бізнес англійська від Englishdom. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

«Чужой: Ромул» станет первой лентой о «Чужом» после приквелов «Прометей» и «Чужой: Завет», которые пытались объяснить происхождение пришельцев. «Чужой: Ромул» появится в украинских кинотеатрах 15 августа.

Источник: GamesRadar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.