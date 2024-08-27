«Аколит» обошелся в $600 000 за минуту экранного времени и планировал привлечь Киану Ривза на роль Мастера Сола

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Изначально «Аколит» демонстрировал рекордные просмотры, однако количество зрителей катастрофически упало после первых двух эпизодов, что в итоге и привело к отмене второго сезона.

Подробности отмены сериала раскрыл известный инсайдер отрасли Джефф Снайдер:

«Аудитория «Аколита» упала после первых двух эпизодов, тогда как в случае с «Андором» количество зрителей неуклонно росло в течение сезона. Последний также имел приличные отзывы, тогда как у «Аколита» они вышли довольно противоречивыми», — пишет Снайдер.

Сейчас у первого сезона сериала «Аколит» катастрофические 18% «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes, критики тем времен поставили 78%. Шоураннер Лесли Хедланд заявила о ревью-бомбинге и сказала, что такая реакция оказалась вполне ожидаемой для нее.

«Я понимаю в чем суть — среднестатистический зритель зайдет на сайт и скажет: о, а оценка пользователей очень низкая. Но это может повлиять только на новичков, а не на настоящих фанов «Звездных войн»», — отметила Хедланд.

Снайдер также подтвердил недавние слухи о том, что Киану Ривз претендовал на роль мастера-джедая Сола, однако отказался из-за конфликта в расписании. Персонажа на экране вместо этого воплотил звезда «Игры в кальмара» Ли Чон Чжэ, который специально для роли изучал английский язык.

Между тем слухи об уходе руководительницы Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, по словам инсайдера, также небезосновательны — однако она пробудет на посту еще по крайней мере до середины 2025 года.

Отмечается также, что восемь серий «Аколит» обошлись Disney в ошеломляющие $180 млн — это фактически $22,5 млн за эпизод, или $630 тысяч за минуту экранного времени.

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