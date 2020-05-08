На этой неделе можно бесплатно получить игры Ashes of Singularity: Escalation и Death Coming

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На этой неделе для любителей коллекционировать бесплатные игры подготовлены сюрпризы сразу двумя сервисами цифровой дистрибуции. В Humble Bundle бесплатно игру Ashes of Singularity: Escalation, а в магазине Epic Games Store – Death Coming.

Ashes of Singularity: Escalation – это масштабная стратегическая игра в реальном времени, где игроку предстоит командовать целыми армиями на динамичном поле боя. Человечество достигло невероятных высот развития и приступило к освоению дальних уголков галактики. Но при этом пришлось столкнуться с сильным врагом, желающим уничтожить расу людей. От действия игрока будет зависеть судьба всего человечества в этой битве. Пользователь может возглавить как Постчеловеческую коалицию, так и воинственных Субстратов. Игра предлагает возможность самостоятельного прохождения и сетевые режимы.

Игра Ashes of Singularity: Escalation доступна по следующему адресу в сервисе Humble Bundle. Бесплатная раздача будет проходить до вечера 10 мая. Пользователю будет предоставлен код, который нужно будет активировать в Steam до 14 мая.

Death Coming – это нелинейная игра-головоломка, в которой игрок должен собирать человеческие души в стиле серии фильмов «Пункт назначения». Для этого нужно подстраивать разнообразные «несчастные случаи», чтобы человечки регулярно погибали. Но задача будет далеко не лёгкой, так как Агенты Света постараются спасти человеческие жизни, всячески мешая игроку.

Бесплатная раздача игры Death Coming будет проходить в магазине Epic Games Store до 14 мая. Получить игру можно по следующему адресу.