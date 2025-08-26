На государственных адресах ОАЭ нашли $700 млн в биткоинах

Запасы биткоинов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) оказались настолько большими, что это государство наступает на пятки Бутану и заняла четвертое место среди стран, владеющих наибольшим количеством BTC.

Аналитикам платформы Arkham удалось идентифицировать адреса, на которых хранятся биткоины. Всего там хранится монет на сумму $700 млн. Эти активы происходят от операций по майнингу биткоина, которые осуществляет Citadel — публичная майнинговая компания, контрольный пакет которой принадлежит UAE Royal Group.

В отличие от США и Великобритании, запасы ОАЭ происходят не от конфискации активов полицией, а от майнинговых операций с Citadel Mining. На сегодня они добыли примерно 9,300 BTC и все еще держат по меньшей мере примерно 6,300 BTC.

Citadel Mining на 85% принадлежит компании 2pointzero, которая на 100% принадлежит IHC. IHC, или International Holding Company, — это крупная мультисекторная холдинговая компания из Объединенных Арабских Эмиратов с портфелем более 1,300 дочерних компаний в сферах финансов, здравоохранения, недвижимости, технологий и других секторах. Это самая ценная публичная холдинговая компания на Ближнем Востоке, которая в конечном итоге контролируется Royal Group — конгломератом, принадлежащим шейху Тахнуну бин Зайеду Аль Нахьяну.

IHC примерно на 61% принадлежит UAE Royal Group. Совместно с Phoenix Group (публичной майнинговой компанией из ОАЭ) и правительственной IHC, Citadel построила биткоин-майнинговую установку площадью 80 тыс. квадратных метров на острове Аль Рим в Абу-Даби в 2022 году.

Phoenix Group также держит $3.2 млн в BTC.

Источник: Arkham