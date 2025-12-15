На HBO Max завершился сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" — все 8 эпизодов доступны для просмотра

На HBO Max завершился первый сезон сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Хотя официального продолжения еще нет, сам сериал с самого начала задумывался как длинная история.

Сейчас на стриминговом сервисе можно посмотреть все восемь эпизодов с официальной украинской озвучкой. Сериал разворачивается за десятилетие до событий фильмов «Оно» и показывает повторяющиеся циклы насилия в городе Дерри, связанные с появлениями Пеннивайза. Хотя официально про втором сезоне не объявляли, соавтор сериала Энди Мускиетти ранее позиционировал проект как трехсезонный.

«Сейчас… наша цель — закончить эту большую историю, охватывающую три сезона «Добро пожаловать в Дерри». Это самостоятельная история, и первый сезон лишь начало из трех шагов в ее рассказе. Так что впереди еще много сюжета», — говорил он в интервью CinePOP.

Первый сезон происходит в 1962 году, но будущие сезоны должны переносить события все дальше в прошлое. По словам соавтора проекта в подкасте Radio TU, за основу для сюжета взяли отдельные разделы из романа Стивена Кинга «Оно». А именно исследования Майка Хэнлона, который в течение 27 лет пытался собрать правду о Пеннивайзе.

«Они рассказывают о катастрофических событиях прошлого — пожаре в Black Spot, резне банды Брэдли, группе грабителей банков в 30-х годах, а также взрыве на металлургическом заводе Kitchener Ironworks. Каждый раз, когда [Пеннивайз] выходит из спячки, в начале этого цикла происходит какая-то катастрофа», — говорил Мускиетти.

Финал первого сезона показывает, что Пеннивайз не привязан к одному временному промежутку. Это открывает возможность для сериала свободно двигаться между десятилетиями и показывать, как насилие «волнами» возвращается в город и держит людей в напряжении. Долгосрочный план сериала строится именно на этой обратной хронологии.

«Есть причина, почему история рассказывается в обратном порядке. Поэтому первый сезон — это 1962 год, второй сезон — 1935, а третий сезон — 1908 год», — подчеркивал он.

По его словам, Warner Bros. «очень заинтересована в выходе второго сезона как можно скорее», хотя официально HBO ничего не объявляла. Неизвестно, связано ли это как-то с попытками Netflix купить Warner Bros. Сериал-приквел собрал 5,7 млн зрителей за три дня после выхода дебютного эпизода. Среди лучших результатов в истории HBO Max он уступает только «Дому дракона» и «Последним из нас».

Источник: Fandom Wire