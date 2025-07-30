Сериал ужасов «Оно» намекает на странную связь Пеннивайза с кинохитом Стивена Кинга 31-летней давности

Сериал-приквел о Пеннивайзе «Оно: Добро пожаловать в Дерри» получил новый трейлер на Comic Con 2025, однако лишь самые внимательные зрители могли заметить важную отсылку на хитовую экранизацию Стивена Кинга 1990-х годов.

Для начала стоит знать, что сериал возвращает нас к истокам: в 1960-е годы, когда город Дерри только начинает погружаться в зло, которое принес клоун-убийца, ответственный за исчезновение детей. Билл Скарсгард играет Пеннивайза во всех трех проектах (сериал и два фильма), однако на этот раз для персонажа, похоже, подготовили важную предысторию.

В одном из кадров трейлера можно заметить отсылку к, пожалуй, самой трогательной истории Стивена Кинга, экранизированной под названием «Побег из Шоушенка» в 1990-х годах. На 57-й секунде нам показывают автобус с заключенными с надписью «Государственная тюрьма Шоушенк» — элемент, который некоторые фаны связали с потенциальным пребыванием самого Пеннивайза в этом заведении в прошлом. Действительно ли это так? Вопрос, на который, надеемся, ответит сам сериал.

«Побег из Шоушенка» с Тимом Роббинсом и Морганом Фрименом в главных ролях по состоянию на июнь 2025 года занимал первую строчку в рейтинге 250 лучших фильмов по версии IMDb и имеет почти идеальную зрительскую оценку на Rotten Tomatoes в 98%

Однако возможно и то, что это простая пасхалка для фанов творчества Короля ужасов, которая не несет существенного подтекста. В оригинальном романе «Оно» Шоушенк упоминался несколько раз, да и вообще тюрьма является одним из нарративных приемов, который часто появлялся в рассказах Стивена Кинга. Интересно, что время событий «Добро пожаловать в Дерри» совпадает с хронологией культового фильма Фрэнка Дарабонта.

Кроме Скарсгарда в актерский состав вошли Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.»), Джован Адепо («Хранители»), Крис Чок («Перри Мейсон»), Джеймс Ремар («Оппенгеймер») и др. Сценарий написал режиссер фильмов «Оно» Андрес Мускетти, его сестра Барбара и Джейсон Фукс (трио также взяло на себя роль исполнительных продюсеров, а Андрес еще и срежиссировал четыре из девяти эпизодов).

В предыдущих интервью Мускетти объяснял, что сериал «будет рассказывать историю в обратном направлении», с учетом трех сезонов:

«Это история, основанная на интерлюдиях книги. Интерлюдии — это, по сути, разделы, отражающие исследования Майка Хэнлона, его фрагменты. В течение 27 лет парень пытается понять, что это такое, что его сделало, кто его сделал, кто его видел и все такое прочее… Так что первый сезон — это 1962 год, второй сезон — 1935, а третий сезон — 1908 год».

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет на HBO и Max в октябре (точную дату еще не объявили). Это лишь одна из большого количества экранизаций Стивена Кинга, выпущенных в 2025 году: ранее дебютировали сериал «Институт», фильмы «Обезьяна» и «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном; далее ждем «Долгую прогулку» от режиссера «Голодных игр» Фрэнсиса Лоуренса и «Бегущего человека с Гленом Пауеллом в новой версии Бена Ричардса.

Источник: Screen Rant, Tech Radar