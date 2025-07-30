Новости Кино 30.07.2025 comment views icon

Сериал ужасов «Оно» намекает на странную связь Пеннивайза с кинохитом Стивена Кинга 31-летней давности

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Сериал ужасов «Оно» намекает на странную связь Пеннивайза с кинохитом Стивена Кинга 31-летней давности

Сериал-приквел о Пеннивайзе «Оно: Добро пожаловать в Дерри» получил новый трейлер на Comic Con 2025, однако лишь самые внимательные зрители могли заметить важную отсылку на хитовую экранизацию Стивена Кинга 1990-х годов.

Для начала стоит знать, что сериал возвращает нас к истокам: в 1960-е годы, когда город Дерри только начинает погружаться в зло, которое принес клоун-убийца, ответственный за исчезновение детей. Билл Скарсгард играет Пеннивайза во всех трех проектах (сериал и два фильма), однако на этот раз для персонажа, похоже, подготовили важную предысторию.

Серіал жахів «Воно» натякає на дивний зв'язок Пеннівайза із хітом Стівена Кінга 31-річної давнини і 91% на Rotten Tomatoes
Кадр из трейлера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

В одном из кадров трейлера можно заметить отсылку к, пожалуй, самой трогательной истории Стивена Кинга, экранизированной под названием «Побег из Шоушенка» в 1990-х годах. На 57-й секунде нам показывают автобус с заключенными с надписью «Государственная тюрьма Шоушенк» — элемент, который некоторые фаны связали с потенциальным пребыванием самого Пеннивайза в этом заведении в прошлом. Действительно ли это так? Вопрос, на который, надеемся, ответит сам сериал.

«Побег из Шоушенка» с Тимом Роббинсом и Морганом Фрименом в главных ролях по состоянию на июнь 2025 года занимал первую строчку в рейтинге 250 лучших фильмов по версии IMDb и имеет почти идеальную зрительскую оценку на Rotten Tomatoes в 98%

Кадр з фільму «Втеча з Шоушенка»
Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Однако возможно и то, что это простая пасхалка для фанов творчества Короля ужасов, которая не несет существенного подтекста. В оригинальном романе «Оно» Шоушенк упоминался несколько раз, да и вообще тюрьма является одним из нарративных приемов, который часто появлялся в рассказах Стивена Кинга. Интересно, что время событий «Добро пожаловать в Дерри» совпадает с хронологией культового фильма Фрэнка Дарабонта.

Кроме Скарсгарда в актерский состав вошли Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.»), Джован Адепо («Хранители»), Крис Чок («Перри Мейсон»), Джеймс Ремар («Оппенгеймер») и др. Сценарий написал режиссер фильмов «Оно» Андрес Мускетти, его сестра Барбара и Джейсон Фукс (трио также взяло на себя роль исполнительных продюсеров, а Андрес еще и срежиссировал четыре из девяти эпизодов).

В предыдущих интервью Мускетти объяснял, что сериал «будет рассказывать историю в обратном направлении», с учетом трех сезонов:

«Это история, основанная на интерлюдиях книги. Интерлюдии — это, по сути, разделы, отражающие исследования Майка Хэнлона, его фрагменты. В течение 27 лет парень пытается понять, что это такое, что его сделало, кто его сделал, кто его видел и все такое прочее… Так что первый сезон — это 1962 год, второй сезон — 1935, а третий сезон — 1908 год».

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет на HBO и Max в октябре (точную дату еще не объявили). Это лишь одна из большого количества экранизаций Стивена Кинга, выпущенных в 2025 году: ранее дебютировали сериал «Институт», фильмы «Обезьяна» и «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном; далее ждем «Долгую прогулку» от режиссера «Голодных игр» Фрэнсиса Лоуренса и «Бегущего человека с Гленом Пауеллом в новой версии Бена Ричардса.

Источник: Screen Rant, Tech Radar

Популярные новости

Босс Ubisoft говорит, что в плохих продажах Star Wars Outlaws виновата франшиза «Звездные войны»
Илон Маск заставил разработчиков Grok установить на свои ПК софт для отслеживания «рабочей активности»
Subnautica 2 перенесли на 2026 год, руководство уволили — смотрим геймплей на фоне скандала о $250 млн
FX Super One — минивэн будущего от Faraday Future с ИИ, массажем и экраном на радиаторе
Новые сцены из фильма «Трон: Арес» — на Comic-Con показали зрелищные погони и подтвердили главную сюжетную интригу
Зомби-фабрики Китая: миллиарды инвестиций в чипы — и пустота
Fallout 5 получила «полностью зеленый свет» после отмены другого проекта, — журналист
В Лондоне похитили мужчину с $9 на счету, потому что тот называл себя криптомиллионером
Эксперимент с ИИ в колл-центре: больше мешал, чем помогал
Razer выпустила мышь Cobra HyperSpeed с 26 000 DPI
Oppo выпустила K13 Turbo и K13 Turbo Pro — аккумулятор 7000 мА-ч, вентилятор и защита от воды по цене от $250
Seagate выпустила первые HAMR-диски на 30 ТБ — Exos M и IronWolf Pro уже в продаже за $600
24 мировых рекорда: электрогиперкар Rimac Nevera R за €2,3 млн демонстрирует потенциал EV
В Steam стартовал фестиваль гонок — The Crew, Hot Wheels и другие со скидками до 90%
Приближение к разгадке образования жизни: ученые создали синтетические клетки с метаболизмом
Ксеноморфы возвращаются: показали новый трейлер Alien: Rogue Incursion для ПК и PS5
Финал сериала «Очень странные дела» — первый трейлер показал звезду «Терминатора» с намеком на эпическую битву с Векной
Chrome, собирайся на покой. Perplexity выпустила собственный ИИ-браузер, OpenAI — на очереди
Трейлер «Пять ночей с Фредди 2» — первый взгляд на Мангл и Сломанных аниматроников
Глава компании тизерит Xiaomi 16 Ultra — фотофлагман может выйти раньше, чем в прошлые годы
Чистый воздух ускоряет глобальное потепление — по крайней мере, в Китае
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить