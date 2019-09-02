На IFA 2019 ожидается анонс нового флагманского смартфона Sony Xperia 2 [Официальные рендеры новинки]

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Смартфон Sony Xperia 1 лишь несколько месяцев назад начал поступать в продажу, но, как ожидается, на следующей неделе компания уже планирует объявить о преемнике флагманского смартфона.

По слухам, модель под названием Xperia 2 будет официально анонсирована во время проведения выставки IFA 2019 в Берлине 5 сентября. Ресурс Xperia Blog уже опубликовал изображения этого устройства.

Судя по изображениям, новый флагманский смартфон сохранит высокий дисплей с соотношением сторон 21:9. При этом камера на задней панели сместилась в левую часть корпуса. Что касается прочих видимых аспектов, включая расположение разговорного динамика, кнопок и сканера отпечатков пальцев на правой боковой грани, то устройство очень похоже на модель Sony Xperia 1.

Также были опубликованы официальные рендеры грядущего смартфона, что подтверждает версию о скором официальном анонсе.

Информация о технических характеристиках смартфона Sony Xperia 2 пока не сообщается. Можно лишь предположить, что эта модель получит новый процессор Snapdragon 855 Plus, так как предыдущая версия оснащена чипсетом Snapdragon 855. Также можно надеяться на использование дисплея с высокой частотой обновления.

Источник: The Verge, winfuture