Facebook критикует новые правила приватности iOS в полностраничной газетной рекламе





Компания Facebook выступила с публичной критикой грядущих изменений правил приватности в iOS. В эру цифрового распространения контента, технологический гигант решил раскритиковать другого IT гиганта не в интернете, а с помощью полностраничной газетной рекламы. Статья под заголовком «Мы выступаем против Apple от имени малого бизнеса во всём мире» вышла в газетах New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.

Данная публикация связана с изменениями в правилах конфиденциальности Apple для iOS 14, которые затруднят для таких компаний, как Facebook, нацеливание рекламы на пользователей. В дальнейшем разработчики должны будут запросить у пользователей iOS 14 разрешение на сбор данных и отслеживание их в мобильных приложениях и сайтах при работе на iPhone и iPad. Apple планировала внедрить эти изменения в первом релизе iOS 14 в сентябре, но отложила их запуск до начала следующего года. Эти изменения повлияют на рекламный бизнес Facebook, на её рекламную сеть для разработчиков и компаний, поскольку конечные пользователи с большей вероятностью ответят отказом на запрос об отслеживании.

Facebook утверждает, что изменения в политике Apple будут «разрушительными для малого бизнеса», который полагается на её рекламную сеть для увеличения продаж. Рекламные объявления в газетах направляют малые предприятия на сайт Facebook, на котором ряд владельцев бизнеса рассказывают об изменениях в правилах Apple.

«Малый бизнес заслуживает того, чтобы его слышали», — пишет Facebook. «Мы слышим ваши опасения и поддерживаем вас».

Хотя Apple не прокомментировала напрямую эти газетные публикации, в прошлом месяце компания ответила на аналогичные претензии Facebook. Компания из Купертино обвинила Facebook в «игнорировании конфиденциальности пользователей». Apple остаётся непреклонной в том, что её обновлённая политика конфиденциальности для iOS 14 вступит в силу в начале 2021 года. Компания ранее заявляла, что «стремится к тому, чтобы пользователи могли выбирать, разрешать ли приложению отслеживать их».

На этой неделе Apple представила новые ярлыки конфиденциальности App Store, проливающие свет на то, как приложения iOS используют данные пользователей. Примечательно, что метка конфиденциальности в приложении Facebook для iOS занимает несколько страниц и содержит все данные, которые можно использовать для отслеживания пользователя в приложениях и на сайтах, принадлежащих другим компаниям.

Источник: The Verge