Facebook критикует новые правила приватности iOS в полностраничной газетной рекламе

Компания Facebook выступила с публичной критикой грядущих изменений правил приватности в iOS. В эру цифрового распространения контента, технологический гигант решил раскритиковать другого IT гиганта не в интернете, а с помощью полностраничной газетной рекламы. Статья под заголовком «Мы выступаем против Apple от имени малого бизнеса во всём мире» вышла в газетах New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.

I’m pretty certain #Facebook is fighting #Apple to retain access to personal data. #PID #privacy. #fullpagead #wsj pic.twitter.com/029WwaGSs0

— Dave Stangis (@DaveStangis) December 16, 2020