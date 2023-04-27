На Netflix вышел второй сезон сериала «Мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth — семейного постапокалипсис-фэнтези по комиксам Джеффа Лемира

27 апреля на Netflix вышел второй сезон сериала «Мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth — продолжение оригинального семейного фэнтези постапокалипсиса о гибридах (полулюдях-полуживотных) по комиксу Джеффа Лемира. Все 8 эпизодов уже доступны в библиотеке сервиса с полноценным (студийным) украинским дубляжом и субтитрами.

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Сюжет второго сезона расскажет о дальнейших приключениях необычного мальчишки-полуоленя, по имени Гас, и его друзей-гибридов в мире после пандемии неизвестного вируса, выкосившего большую часть человечества. В нем события разворачиваются сразу после финала первого сезона, который вышел почти два года назад (отдельно есть видео с кратким итогом предыдущих серий, чтобы легче было вспомнить события первого сезона) — к своим ролям продолжении вернулись практически все основные актеры первого сезона, включая Кристиан Конвери («Красивый мальчик»), Нонсо Анози («Игра престолов») и Стефания Оуэн («Крампус») и Нила Сэндилендса (Мыслитель в сериале The Flash для CW).

Второй сезон снимали в Новой Зеландии с января по май 2022 года — им, как и предыдущим, занимался Джим Микл («В тени Луны», «Мы такие, какие есть»).

Трейлер второго сезона «Мальчика с оленьими рогами» / Sweet Tooth — украинский дубляж

Первый сезон Sweet Tooth вышел в июне 2021 года и стал одним из самых популярных шоу на Netflix — за месяц с лишним с выхода его просмотрели 60 млн семей. В то же время, адаптация получила в целом одобрительные отзывы как критиков, так и зрителей — на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал собрал 97% положительных рецензий критиков и 87% от зрителей, а на Metacritic — 78% (оценка критиков) и 7,1 балла из 10 (от зрителей). Наша рецензия на первый сезон — ниже.