На Netflix вышла «Блондинка» / Blonde — фильм о Мэрилин Монро с Аной де Армас и рейтингом 18+

28 сентября на Netflix вышел фильм о Мэрилин Монро под названием «Блондинка» / Blonde — художественная адаптация одноименного романа Джойс Кэрол Оутс об одном из главных секс-символов 1950-х, в которой главную роль сыграла известная кубино-испанская киноактриса Ана де Армас. Увы, но в этот раз полноценного украинского дубляжа пока нет (возможно его добавят позже) — киноленту уже можно посмотреть в оригинальной озвучке (на английском) с украинскими субтитрами.

Кроме Аны де Армас, известной по фильмам «Ножи наголо», «Бегущий по лезвию 2049» и «007: Не время умирать» в фильме сыграли Эдриен Броуди («Пианист») и Бобби Каннавале («Ирландец»). Режиссером выступил Эндрю Доминик, снявший криминальную драму «Чоппер», вестерн-драму «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и неонуарный криминальный фильм «Тихо их убивая».

Трейлер «Блондинки»

Съемки «Блондинки» завершились еще в 2019 году, но в свое время Netflix настаивал на том, чтобы перемонтировать фильм для снижения возрастного рейтинга — в конце концов кинолента получила возрастной рейтинг NC-17 Фильмы с такой маркировкой запрещается смотреть лицам до 18 лет.

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Мировая премьера «Блондинки» состоялась 8 сентября 2022 года в рамках конкурсной программы 79-го Венецианского кинофестиваля. В то же время критики встретили фильм достаточно прохладно — он получил 51 баллов из 100 на Metacritic (на основе 48 рецензий) и 51% свежести на Rotten Tomatoes (на основе 158 рецензий). Оценки зрителей тоже довольно посредственные, если судить по тем же Metacritic и Rotten Tomatoes. Большинство сходится во мнении, что игра Аны де Армас — единственное, что заслуживает внимания. В то же время фильм критикуют за сумбурный сюжет и слишком длинный хронометраж (почти в три часа).