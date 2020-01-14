На Новый год и Рождество абоненты Киевстар использовали 10 тыс. терабайт трафика (на 65% больше, чем в прошлом году), 738 млн звонков и 2 млрд минут





И завершает публикацию отчетов по использованию мобильной сети на новогодних праздниках третий представитель «большой тройки» Киевстар. По данным оператора, в канун Нового года и Рождества его абоненты на 65% увеличили использование дата-трафика, при этом 60% трафика прошло через скоростные сети 4G.

Как и в 2019 году, абоненты Киевстар выбрали мобильный интернет для поздравления близких и друзей. Так, за два праздничных дня – 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года – объемы передачи данных в сети оператора достигли 5225 терабайт, а на Рождество 6 и 7 января 2020 года в сети Киевстар было использовано 5197 терабайт. В целом, за четыре праздничных дня абоненты использовали 10423 терабайт мобильного интернета, что на 65% больше, чем в прошлом году.

Традиционно, наибольшие нагрузки на сеть наблюдались в первые 60 минут 2020 года. Так, в течение этого часа абоненты осуществили 19 миллионов звонков и использовали 37 миллионов минут, что на 7% меньше по сравнению с прошлым годом.

В целом за 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года, а также 6 и 7 января 2020 года абоненты осуществили свыше 738 млн звонков, использовали 2 млрд минут, отправили 40 млн поздравительных SMS и 200 тыс. MMS, а также использовали 10423 ТБ дата-трафика. В аналогичный период прошлого года в сети было 750 млн звонков, 47 млн SMS и 300 тыс. MMS, а объемы дата-трафика только 6313 ТБ.

Напомним, что ранее о своих новогодних результатах рассказали операторы Vodafone Украина и lifecell.

Источник: Киевстар