За Новый Год и Рождество абоненты Киевстар использовали 6,3 петабайт трафика, из которых 40% пришлось на 4G-сети (в прошлом году — всего 2,4 петабайт)

Недавно мы рассказали о том, что абоненты Vodafone Украина загрузили 6 петабайт трафика в праздничный период, а теперь аналогичными результатами поделился еще один крупный мобильного оператор. По данным Киевстар, за Новый год и Рождество абоненты оператора отправили свыше 6,3 петабайт (6313 ТБ) поздравлений, при этом 40% праздничного дата-трафика пришлось на 4G-сети.

Как и в прошлом году, абоненты Киевстар выбрали мобильный интернет для поздравления близких и друзей. Так, за два праздничных дня – 31 декабря и 1 января – было использовано 3137 ТБ данных, что на 167% больше, чем в прошлом году. Абоненты активно использовали возможности мобильного интернета и на Рождественские праздники. Так, 6 и 7 января 2019 года в сети Киевстар было использовано 3176 ТБ данных. В целом, в праздничные дни трафик мобильного интернета достиг отметки 6313 ТБ.

Традиционно, наибольшие нагрузки на сеть наблюдались в первые 60 минут 2019 года. Так, в течение часа абоненты осуществили более 20 миллионов звонков, использовали свыше 40 миллионов минут, отправили свыше 1,5 миллионов SMS и 15 тысяч MMS сообщений. Мобильным интернетом в первый час новогодней ночи воспользовались 5 миллионов абонентов.

Наиболее активно звонили по мобильному абоненты в Сумской, Хмельницькой, Винницкой, Ровенской и Житомирской областях. А вот мобильным интернетом наиболее активно пользовались абоненты в городах Киев, Одесса, Днепр, Львов, Кривой Рог, Харьков, Запорожье, Мариуполь и Ровно. Например, киевляне во время праздников использовали в сети 4G свыше 408 ТБ дата-трафика.

В целом за 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года, а также 6 и 7 января 2019 года абоненты осуществили свыше 750 млн звонков, использовали 2,1 млрд минут, отправили 48 млн поздравительных SMS и 303 тыс MMS, использовали 6313 ТБ дата-трафика. В аналогичный период прошлого года в сети было 798 млн звонков, 59 млн SMS и 560 тыс MMS, а объемы дата-трафика только 2412 ТБ.

Напомним, что до 14 января 2019 года мобильный интернет в сети 4G Киевстар доступен без ограничений и дополнительных расходов.

Источник: Киевстар