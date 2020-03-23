На подходе новый мобильный ПК RedmiBook 14 на 7-нм APU AMD Ryzen 4000

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Завтра, 24 марта, суббренд Redmi компании Xiaomi проведет следующую крупную презентацию новых устройств. Центральное место в ней отведено новому флагманскому смартфону Redmi K30 Pro (будущий Xiaomi Mi 10T Pro), но будут и другие анонсы.

В конце прошлого года линейка ультракомпактных ноутбуков RedmiBook 14 пополнилась более доступной моделью RedmiBook 14 Ryzen Edition на APU Ryzen 3000. А уже завтра дебютирует обновленный RedmiBook 14 на новейших 7-нм APU Ryzen 4000, поступивших в продажу на прошлой неделе.

Увы, подробностей о конфигурациях и ценах нового RedmiBook 14 пока нет. Напомним, прошлогодний в базовой конфигурации оснащался APU AMD Ryzen 5 3500U, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD при цене $465, а топовая модель включала более производительный APU AMD Ryzen 7 3700U, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD.

Никаких других отличий ни по дизайну, ни по характеристикам от оригинальной модели не ожидается.

Как известно, на бумаге новые Ryzen 4000 вышли очень интересными. Со дня на день в продажу поступят первые ноутбуки на базе этих процессоров, после чего выйдут многочисленные обзоры и можно будет составить полноценное мнение об их возможностях. Если Redmi сможет сохранить цены на уровне прошлогодней модели, потенциально обновленный RedmiBook 14 Ryzen Edition будет иметь большие шансы на успех.

Кроме Redmi K30 и нового RedmiBook 14 на завтрашней крупной презентации ожидаются также новый умный телевизор Redmi TV, новый очиститель воздуха Mi Air Purifier F1 и парочка аксессуаров.

Источник: Gizchina