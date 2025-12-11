"Торговцы смертью": Intel и AMD получили судебные иски из-за их чипов в российских дронах и ракетах

Иски в США от имени десятков украинских граждан обвиняют Intel, AMD и Texas Instruments в пассивном содействии попаданию их продукции в российское оружие.

Как сообщает Bloomberg, в пяти исках, поданных от имени украинских гражданских лиц Микалом Уоттсом и крупной юридической фирмой Baker & Hostetler, производители процессоров вместе с другими компаниями обвиняются в «умышленном невежестве» в отношении перепродажи их чипов россии для комплектования дронов и ракет, которые уничтожают украинские города и граждан. В среду Микал Уоттс назвал американские компании «торговцами смерти», которые превращают в фарс законы США о санкциях.

В исках упоминается пять российских атак между 2023 и 2025 годами, в результате которых погибли десятки людей. После одного из нападений в дронах «Шахед» были найдены компоненты, связанные с Intel и AMD, тогда как другие случаи касаются крылатых ракет Х-101 российского производства и баллистических ракет «Искандер».

В одном из исков компании обвинены во «внутренней корпоративной халатности» из-за вероятных сбоев в их системах экспортного контроля и предотвращения перенаправления. Истцы утверждают, что компании якобы «позволили незаконное перенаправление полупроводниковых компонентов ответчиков, в том числе предполагаемыми третьими сторонами, в россию и Иран, а также их использование в высокоточных боеприпасах и беспилотниках, развертываемых против гражданского населения».

«Эти ответчики знали об этом перенаправлении, но ничего не сделали, чтобы его остановить. Это преднамеренное игнорирование», — говорит Дастин Доу из Baker & Hostetler. Роберт Джулиан, еще один юрист компании, заявил: «Моя фирма считает это дело таким же достойным и значительным, как и возврат средств, которые мы получили для инвесторов Медоффа».

Представитель Intel сообщил, что компания не ведет бизнес в россии и в свое время немедленно приостановила все поставки клиентам из россии и беларуси после начала войны. В заявлении говорится, что Intel работает «в строгом соответствии с экспортными законами, санкций и правил в США и на каждом рынке, на котором мы работаем, и мы требуем от наших поставщиков, клиентов и дистрибьюторов ответственности за эти же стандарты».

В показаниях перед Конгрессом США в прошлом году Шеннон Томпсон, помощник главного юрисконсульта Texas Instruments, заявила, что компания «решительно выступает против использования наших микросхем в российской военной технике», а любые поставки незаконны и несанкционированы.