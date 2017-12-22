Обновлено: Последний (восемнадцатый) запуск ракеты SpaceX Falcon 9 в этом году, он – “невозвратный”

На сегодняшнюю ночь запланирован последний в этом году запуск ракеты SpaceX. Ракета Falcon 9 выведет на орбиту 10 спутников по заказу компании Iridium.

Для этого старта будет использована ракета, которая уже побывала в космосе и благополучно вернулась на Землю. Но в этот раз возврат первой ступени не предусмотрен, с ракеты демонтированы посадочные опоры и маневровые решётки. Таким образом, после отработки своей части миссии первая ступень упадёт на Землю.

Пока не уточняется, почему именно в этот раз было решено отказаться от возврата первой ступени ракеты. SpaceX ранее уже осуществляла запуски по заказу Iridium, и три раза успешно возвращала ракету. Причём, профили запуска были практически идентичны нынешнему пуску. В заявлении SpaceX говорится, что решение о посадке ракеты принимается каждый раз индивидуально на основании требований миссии и требований манифеста. При этом главный исполнительный директор компании Iridium Мэтт Дещ сообщил, что вес спутников не препятствует посадке ракеты.

Вероятно, SpaceX просто не намерена заново восстанавливать данный экземпляр ракеты после запуска, так как она относится к уже устаревшей модификации Falcon 9. Первая ступень, используемая в этой миссии, является версией Block 3. Она уже применялась для одного из предыдущих запусков для Iridium в июне этого года. Но в дальнейшем SpaceX намерена использовать наиболее передовую модификацию ракеты Falcon 9 под названием Block 5. Глава компании Илон Маск ранее заявлял, что модификация Block 5 позволит улучшить производительность ракеты, а также облегчить возможность повторного использования Falcon 9.

Сегодняшний запуск станет 18-м стартом для SpaceX, осуществлённым в 2017 году. Этот год был чрезвычайно удачным для компании. Ей удалось удачно приземлить все первые ступени ракет в миссиях, в которых предусматривалась посадка. Всего на протяжении 2017 года удалось вернуть 14 ракет, а за всё время – с декабря 2015 года – уже 20 ракет. С учётом сегодняшнего запуска, SpaceX осуществит 5 повторных стартов ракет, которые уже побывали в космосе и успешно вернулись на Землю. Во всех предыдущих случаях запусков б.у. ракет они успешно совершали посадку после повторных стартов. Таким образом, это будет первый случай, когда после второго страта ракета не приземлится.

Запуск ракеты Falcon 9 будет осуществлён с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. Старт запланирован на 20:27 по североамериканскому восточному времени (03:27 ночи 23 декабря по киевскому времени). Трансляция запуска начнётся на 15 минут раньше. Этот запуск предусматривает небольшое окно для старта ракеты. Если осуществить пуск в указанное время не удастся, то у SpaceX имеется резервный вариант запуска – в субботу в 20:21 по североамериканскому восточному времени (03:21 ночи 24 декабря по киевскому времени).

Обновлено: SpaceX успешно вывела на орбиту десять спутников. Iridium уже подтвердила, что все они нормально передают сигналы.

Таким образом, в этом году SpaceX выполнила 18 из 28 общих американских запусков и это впечатляющий результат. С нетерпением ждем запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy в начала следующего года. Если вы вдруг пропустили, то на днях мы публиковали снимки этой монструозной ракеты.

Источник: The Verge