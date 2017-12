На следующей неделе состоится презентация нового флагманского процессора Samsung Exynos

Недавно компания Qualcomm анонсировала свой новый флагманский мобильный процессор Snapdragon 845. Уже есть информация о том, что этот чип станет сердцем грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S9/S9+. Но на некоторых рынках смартфон будет продаваться с собственным процессором Samsung Exynos. И на следующей неделе состоится официальная презентация этого чипа.

Соответствующее заявление было сделано в сервисе микроблогов Twitter. Какие-либо технические характеристики и даже название нового процессора Exynos пока не уточняются. Известно лишь, что презентация запланирована на 4 января 2018 года. Предполагается, что общественности будет представлена модель Exynos 9810.

Discover #TheNextExynos that goes beyond a component. Stay tuned. pic.twitter.com/542sWnQ7EZ

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) 28 декабря 2017 г.