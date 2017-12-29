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На следующей неделе состоится презентация нового флагманского процессора Samsung Exynos
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На следующей неделе состоится презентация нового флагманского процессора Samsung Exynos

На следующей неделе состоится презентация нового флагманского процессора Samsung Exynos

Недавно компания Qualcomm анонсировала свой новый флагманский мобильный процессор Snapdragon 845. Уже есть информация о том, что этот чип станет сердцем грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S9/S9+. Но на некоторых рынках смартфон будет продаваться с собственным процессором Samsung Exynos. И на следующей неделе состоится официальная презентация этого чипа.

Соответствующее заявление было сделано в сервисе микроблогов Twitter. Какие-либо технические характеристики и даже название нового процессора Exynos пока не уточняются. Известно лишь, что презентация запланирована на 4 января 2018 года. Предполагается, что общественности будет представлена модель Exynos 9810.

Предполагается, что смартфон Galaxy S9/S9+ с процессором Snapdragon 845 поступит в продажу в США и Китае. На всех остальных рынках будет продаваться версия с процессором Exynos. Смартфон Galaxy S9/S9+ уже прошёл сертификацию в FCC, а его официальный анонс должен состояться во время проведения выставки MWC 2018.

Источник: gsmarena

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