Qualcomm представила SoC Snapdragon 845, но не раскрыла ее характеристики

В рамках проходящего в эти дни (с 4 по 8 декабря) на острове Мауи мероприятия Snapdragon Technology Summit компания Qualcomm анонсировала однокристальную систему Snapdragon 845, которая является прямой преемницей нынешней Snapdragon 835 и наверняка будет широко использоваться во флагманских смартфонах с ОС Android 2018 года. Но, как говорится, не смартфонами едиными, новая флагманская SoC Qualcomm также найдет применение в мобильных ПК под управлением ОС Windows 10 – первые модели уже анонсированы, расскажем о них в следующем материале.

Итак, как и в случае Snapdragon 835 в прошлом году первая фаза анонса новой SoC Snapdragon 845 оказалась сугубо бумажной. Производитель не раскрыла все карты, рассказав о новой SoC совсем немного.

По сути, это и анонсом то не назовешь. Производитель просто подтвердил название будущей SoC. Кроме того, в рамках мероприятия было объявлено о расширении сотрудничества Qualcomm и Samsung, которое не стало большим сюрпризом, поскольку компании являются старыми партнерами. Samsung Foundry снова окажет помощь Qualcomm в производстве Snapdragon 845. Говоря конкретнее, она отвечает за внедрение улучшений в существующий производственный техпроцесс 10 нм, который будет использоваться для изготовления чипа.

Еще в рамках мероприятия исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь вышел на сцену и подтвердил, что флагманские смартфоны Mi 2018 года будут использовать SoC Snapdragon 845.

Предыдущие утечки указывали, что Snapdragon 845 будет производиться по улучшенному техпроцессу 10 нм и получит новейший сотовый модем X20 LTE со скоростью передачи данных 1,2 Гбит/с.

Вероятно, как и в случае Snapdragon 835 будет несколько фаз анонса и другие подробности о платформе нам могут раскрыть на грядущей пресс-конференции Qualcomm или уже на выставке CES 2018 в начале следующего месяца.

Источник: The Verge и AndroidCentral