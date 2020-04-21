Национальная служба здоровья Украины запустила интерактивный сервис с инструкциями для врачей и пациентов по COVID-19





Сегодня Национальная служба здоровья Украины запустила интерактивный сервис в Viber для информирования врачей и пациентов по коронавирусу COVID-19. Он был создан в сотрудничестве с компанией Infobip, которая предоставила свою коммуникационную платформу, а также помогла настроить его. В свою очередь компания Rakuten Viber обеспечила доступ к каналу и возможность передачи сообщений.

С помощью этого сервиса украинские врачи, водители скорой помощи, пациенты и представители органов местного самоуправления 24 часа в сутки смогут получать ответы на наиболее важные вопросы о коронавирусе. Сервис в режиме реального времени предоставляет инструкции по предупреждению, диагностике и лечению COVID-19. Информация будет постоянно обновляться и дополняться дополнительными инструкциями.

Чтобы воспользоваться интерактивным сервисом Национальной службы здоровья Украины, нужно перейти по следующей ссылке viber://chat/?service=17247. Для начала диалога необходимо отправить сообщение со словом «Коронавирус».

«Национальная служба здоровья работает в интересах каждого гражданина Украины. Сегодня, в период пандемии, мы стремимся быть ближе к каждому человеку, который нуждается в информации, разъяснениях и алгоритме действий. И мы надеемся, что наш сервис в Viber станет удобным и оперативным источником получения такой информации. Тем более, когда ситуация вокруг меняется так быстро и от достоверной и своевременной информации так много зависит», — отметила Татьяна Бойко, директор департамента коммуникаций НСЗУ.

«Быстрый доступ к информации уже давно стал привычной необходимостью в нашей жизни. Однако в ситуации борьбы со всемирной угрозой, что несет COVID-19, эта задача становится важной как никогда. Поэтому наша компания реализовала подобные проекты уже для более чем десяти стран мира, совместно с правительствами этих стран. Надеемся, что для украинского врача возможность здесь и сейчас получить конкретный план действий в мессенджере, также станет еще одним фактором, совокупность которых позволит нам победить в противодействии пандемии», — говорит Руслан Коваль, директор Infobip в Украине

Ранее Министерство здравоохранения Украины запустило официальное сообщество Viber о коронавирусе COVID-19 «Коронавірус_інфо», которое всего за два дня набрало 3 млн подписчиков.

Также Viber сообщил, что на фоне карантина в мессенджере в четыре раза вырос объем голосовых звонков, а также увеличились все остальные показатели, включая сообщения, групповые чаты, сообщества и т.д.

Источник: Rakuten Viber