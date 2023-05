Илон Маск: в этом году SpaceX направит $2 млрд на Starship и будет готова к повторному запуску через «6-8 недель»

Илон Маск говорит, что SpaceX понадобится около $2 миллиардов долларов на разработку Starship, чтобы осуществить повторную попытку запуска ракеты на орбиту в этому году.

Он добавил, что компания не планирует привлекать дополнительное финансирование для дальнейшей поддержки программы Starship и других проектов SpaceX в этом году. Маск также отметил, что запуск ракеты в апреле «даже немного превзошел его ожидания».

В настоящее время у SpaceX осталось несколько прототипов системы Starship, которые находятся на ранних стадиях сборки, а следующую попытку запустить самую мощную ракету в истории на орбиту в компании планируют осуществить в течение нескольких месяцев.

Он добавил, что вероятность того, что в этом году Starship попадет в космос, составляет 80%, но отметил, что есть «100% шанс выйти на орбиту в течение 12 месяцев».

Что касается проблем во время предыдущей попытки, то Маск уточнил, что в компании «решили не запускать» эти три двигателя, поскольку они были «недостаточно здоровыми», чтобы работать на полную тягу. Starship «повело» в сторону во время взлета, из-за сбоя одного из двигателей, еще через 27 секунд была потеряна связь с другим — из-за «энергетического события», нарушившего тепловой экран вокруг нескольких других двигателей. Приблизительно через 85 секунд после запуска SpaceX потеряла способность управлять ракетой.

Кроме того, Маск сообщил, что для запуска AFTS (автономной системы завершения полета, уничтожающей ракету, если она отклоняется от курса) понадобилось около 40 секунд, и это тоже нужно исправить перед следующей попыткой запуска.

В целом, миллиардер доволен результатом, и особенно отмечает то, что Starship удалось преодолеть момент максимального атмосферного давления на нее (Max-Q).

Он добавил, что SpaceX «внесла несколько улучшений» в будущие прототипы и должна убедиться, что не потеряет управление при следующем запуске.

Маск также рассказал, что при запуске ракета-носитель образовала «каменное торнадо», но, кажется, оно серьезно не повредило двигатели или теплозащитные экраны, хотя к разрушению бетонного покрытия стартовой площадки в компании не были готовы.

По словам гендиректора, повреждение площадки «на самом деле достаточно незначительное» и ее можно «быстро отремонтировать» — это означает, что SpaceX «вероятно, будет готова к запуску через 6-8 недель». Компания в дальнейшем планирует разместить стальные пластины под стартовой башней, которые будут охлаждаться водяной системой.

Во время следующего запуска команда попытается запустить все 33 двигателя Raptor и как можно скорее стартовать. SpaceX потребовалось около пяти секунд, чтобы запустить двигатели и ракету – и по словам Маска «это очень долго», и угрожает целостности стартовой площадки. Компания стремится сократить это время в два раза в следующей попытке.

Musk: For the next flight, «we’re going to start the engines faster and get off the pad faster.» From engine start to moving Starship «was around 5 seconds, which is a really long time to be blasting the pad.» Going to try to cut that time in half.

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) April 29, 2023