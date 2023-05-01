Илон Маск: в этом году SpaceX направит $2 млрд на Starship и будет готова к повторному запуску через «6-8 недель»

Илон Маск говорит, что SpaceX понадобится около $2 миллиардов долларов на разработку Starship, чтобы осуществить повторную попытку запуска ракеты на орбиту в этому году.

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«Ожидаю от следующего полета достижения орбиты», — сказал Маск в субботу.

Он добавил, что компания не планирует привлекать дополнительное финансирование для дальнейшей поддержки программы Starship и других проектов SpaceX в этом году. Маск также отметил, что запуск ракеты в апреле «даже немного превзошел его ожидания».

Starship и Super Heavy — перспективные многоразовые сверхтяжелые ракета и корабль, которые разрабатываются SpaceX по меньшей мере с 2016 года для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon и предназначенные для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс. 20 апреля Starship предприняла попытку достичь орбиты — ракета успешно поднялась в воздух со стартовой площадки, и, несмотря на то, что несколько двигателей из 33 один за другим отказали, прошла момент максимального аэродинамического сопротивления Max-Q и почти добралась до этапа разъединения ступеней. Однако на третьей минуте начала неконтролируемо кружить в верхних слоях атмосферы и в конце концов была подорвана командой из центра управления.

В настоящее время у SpaceX осталось несколько прототипов системы Starship, которые находятся на ранних стадиях сборки, а следующую попытку запустить самую мощную ракету в истории на орбиту в компании планируют осуществить в течение нескольких месяцев.

«Цель этих миссий — только информация. У нас нет никакой полезной нагрузки или чего-либо другого — это просто для того, чтобы собрать как можно больше данных», — сказал Маск.

Он добавил, что вероятность того, что в этом году Starship попадет в космос, составляет 80%, но отметил, что есть «100% шанс выйти на орбиту в течение 12 месяцев».

Что касается проблем во время предыдущей попытки, то Маск уточнил, что в компании «решили не запускать» эти три двигателя, поскольку они были «недостаточно здоровыми», чтобы работать на полную тягу. Starship «повело» в сторону во время взлета, из-за сбоя одного из двигателей, еще через 27 секунд была потеряна связь с другим — из-за «энергетического события», нарушившего тепловой экран вокруг нескольких других двигателей. Приблизительно через 85 секунд после запуска SpaceX потеряла способность управлять ракетой.

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Кроме того, Маск сообщил, что для запуска AFTS (автономной системы завершения полета, уничтожающей ракету, если она отклоняется от курса) понадобилось около 40 секунд, и это тоже нужно исправить перед следующей попыткой запуска.

В целом, миллиардер доволен результатом, и особенно отмечает то, что Starship удалось преодолеть момент максимального атмосферного давления на нее (Max-Q).

«Это лучше, чем мы ожидали — ракета фактически сделала сальто, но все еще оставалась целой», — сказал Маск.

Он добавил, что SpaceX «внесла несколько улучшений» в будущие прототипы и должна убедиться, что не потеряет управление при следующем запуске.

Маск также рассказал, что при запуске ракета-носитель образовала «каменное торнадо», но, кажется, оно серьезно не повредило двигатели или теплозащитные экраны, хотя к разрушению бетонного покрытия стартовой площадки в компании не были готовы.

По словам гендиректора, повреждение площадки «на самом деле достаточно незначительное» и ее можно «быстро отремонтировать» — это означает, что SpaceX «вероятно, будет готова к запуску через 6-8 недель». Компания в дальнейшем планирует разместить стальные пластины под стартовой башней, которые будут охлаждаться водяной системой.

Во время следующего запуска команда попытается запустить все 33 двигателя Raptor и как можно скорее стартовать. SpaceX потребовалось около пяти секунд, чтобы запустить двигатели и ракету – и по словам Маска «это очень долго», и угрожает целостности стартовой площадки. Компания стремится сократить это время в два раза в следующей попытке.

Musk: For the next flight, «we’re going to start the engines faster and get off the pad faster.» From engine start to moving Starship «was around 5 seconds, which is a really long time to be blasting the pad.» Going to try to cut that time in half. — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) April 29, 2023

В отчете Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, на который ссылается CNBC, говорится, что облако из частиц металла и бетона распространилось на 10 километров от места запуска Starship. Маск говорит, что эти выбросы «не токсичные», однако компания «не хочет, чтобы это произошло снова».