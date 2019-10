NASA показала новые скафандры для будущих миссий на Луну и Марс, а Virgin Galactic — экипировку для космических туристов, созданную совместно с Under Armour

Virgin Galactic представила экипировку для космических туристов, разработанную совместно с компанией Under Armour. Она предназначена для предстоящих суборбитальных полётов на космоплане VSS Unity. Во время презентации костюмы протестировали в условиях, имитирующих среду, в которой будут находиться туристы во время полётов. Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон также представил свой собственный костюм со своим портретом на внутренней подкладке – естественно, составленный из крошечных самолётов.

Экипировка Under Armour состоит из нескольких вещей, включая базовый слой, обувь и верхнюю одежду. Всё это будет индивидуально подбираться под каждого человека, собирающегося в полёт с Virgin Galactic. Компания будет дарить своим клиентам тренировочные костюмы и куртки, выпущенные ограниченным тиражом. Такой бонус получат те, кто уже оплатилстоимость билета в размере $250 тыс. Технически экипировка компании не является скафандром, поскольку не предназначена для открытого космоса. Костюмы созданы для комфортного и безопасного пребывания на корабле. Они выполнены из лёгких тканей с регулируемой температурой и влажностью.

У туристов будет возможность персонализировать своё снаряжение, например, добавлять флаги своих стран и бейджи с именами. Есть также скрытые карманы, где они смогут хранить личные вещи, которые захотят взять с собой в космос. Чтобы лучше понять, как костюмы покажут себя во время полётов, экипажи компании проверят экипировку в предстоящих испытательных миссиях. Virgin Galactic планирует осуществлять коммерческие полёты в середине 2020 года, первым туристом на борту корабля VSS Unity станет сам Ричард Брэнсон.

В тот же день, что и Virgin Galactic, свои новые скафандры для полётов на Луну в рамках программы «Артемида» показали инженеры NASA.

Один из них представляет собой тонкий оранжевый костюм, который будет использоваться на космическом корабле Orion во время взлёта и посадки. Другой, более громоздкий, предназначен для выхода в открытый космос и для работы на поверхности Луны. Он способен выдержать экстремальные температуры и в случае внезапной разгерметизации корабля позволит астронавтам находиться в них в течение нескольких дней.

The 1st woman and next man will go to the Moon in 2024 👩‍🚀👨‍🚀

Today, we previewed the next-generation #Artemis spacesuits that our astronauts will wear – 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole. Watch a recap: https://t.co/e4cxB3rK6e pic.twitter.com/PtYSLqHq62

— NASA (@NASA) October 16, 2019