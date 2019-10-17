NASA показала новые скафандры для будущих миссий на Луну и Марс, а Virgin Galactic — экипировку для космических туристов, созданную совместно с Under Armour





Virgin Galactic представила экипировку для космических туристов, разработанную совместно с компанией Under Armour. Она предназначена для предстоящих суборбитальных полётов на космоплане VSS Unity. Во время презентации костюмы протестировали в условиях, имитирующих среду, в которой будут находиться туристы во время полётов. Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон также представил свой собственный костюм со своим портретом на внутренней подкладке – естественно, составленный из крошечных самолётов.

Экипировка Under Armour состоит из нескольких вещей, включая базовый слой, обувь и верхнюю одежду. Всё это будет индивидуально подбираться под каждого человека, собирающегося в полёт с Virgin Galactic. Компания будет дарить своим клиентам тренировочные костюмы и куртки, выпущенные ограниченным тиражом. Такой бонус получат те, кто уже оплатилстоимость билета в размере $250 тыс. Технически экипировка компании не является скафандром, поскольку не предназначена для открытого космоса. Костюмы созданы для комфортного и безопасного пребывания на корабле. Они выполнены из лёгких тканей с регулируемой температурой и влажностью.

У туристов будет возможность персонализировать своё снаряжение, например, добавлять флаги своих стран и бейджи с именами. Есть также скрытые карманы, где они смогут хранить личные вещи, которые захотят взять с собой в космос. Чтобы лучше понять, как костюмы покажут себя во время полётов, экипажи компании проверят экипировку в предстоящих испытательных миссиях. Virgin Galactic планирует осуществлять коммерческие полёты в середине 2020 года, первым туристом на борту корабля VSS Unity станет сам Ричард Брэнсон.

В тот же день, что и Virgin Galactic, свои новые скафандры для полётов на Луну в рамках программы «Артемида» показали инженеры NASA.

Один из них представляет собой тонкий оранжевый костюм, который будет использоваться на космическом корабле Orion во время взлёта и посадки. Другой, более громоздкий, предназначен для выхода в открытый космос и для работы на поверхности Луны. Он способен выдержать экстремальные температуры и в случае внезапной разгерметизации корабля позволит астронавтам находиться в них в течение нескольких дней.

The 1st woman and next man will go to the Moon in 2024 👩‍🚀👨‍🚀 Today, we previewed the next-generation #Artemis spacesuits that our astronauts will wear – 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole. Watch a recap: https://t.co/e4cxB3rK6e pic.twitter.com/PtYSLqHq62 — NASA (@NASA) October 16, 2019

Прототип тяжёлого лунного костюма называться xEMU (Exploration EMU), он намного мобильнее, чем существующие скафандры EMU, позволяет астронавтам делать более свободные движения. Тем не менее выглядит он всё ещё очень громоздким и неуклюжим, хотя в условиях космоса он будет ощущаться совершенно иначе. Новый скафандр не использует застёжек, вместо этого астронавт как будто заходит в него с обратной стороны. При этом он подходит практически для любого роста благодаря специальным разъёмам и двум размерам корпусов. В перспективе NASA планирует использовать эти скафандры не только для возвращения на Луну, которое планируется в 2024 году, но и для будущих полётов на Марс.

Источники: The Verge и Engadget