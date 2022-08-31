NASA повторно попытается запустить SLS в рамках лунной миссии Artemis 3 сентября

Американское космическое агентство снова попытается запустить массивную лунную ракету 3 сентября, через пять дней после отмены первой попытки. Официальные лица агентства подтвердили новую дату на брифинге для прессы во вторник. Команды снова встретятся 1 сентября для оценки ситуации.

Первый запуск новой ракеты в понедельник был отложен из-за проблемы с одним из ее двигателей и неисправности вентиляционного клапана бака на основной ракете. Неполадки связаны с показаниями температуры на третьем из четырех двигателей основной ракеты. Неисправный датчик показал, что температура двигателя была недостаточно низкой, но последующие испытания подтвердили, что необходимая степень охлаждения всё же была достигнута.

Для исправления ситуации будут проведены работы по замене датчика на стартовой площадке и скорректирована процедура запуска.

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Миссия Artemis станет первым крупным полетом в рамках амбициозного плана NASA по отправке первой женщины и первого цветного человека на поверхность Луны уже в 2025 году.

Нынешний запуск имеет целью испытание базовой ракеты Space Launch System, изготовленной компанией Boeing, и новой капсулы для экипажа под названием Orion, разработанная Lockheed Martin и рассчитанной на длительный полет.

В результате удачного запуска SLS отправит Orion без экипажа в многонедельную миссию вместе с множеством полезной нагрузки и датчиков для отслеживания путешествия.

Капсула выйдет на лунную орбиту и войдет в глубокий космос, а затем вернется на Землю и приземлится в Тихом океане недалеко от Сан-Диего. NASA планирует провести стресс-тестирование систем перед запуском миссий с экипажем.

В NASA не исключают повторной отмены старта – в таком случае следующую попытку можно будет сделать уже через 48 часов.

Источники: NASA, Bloomberg