NASA собирается построить гигантский радиотелескоп на обратной стороне Луны, доверив его сборку роботам





У NASA, как известно, очень большие планы на естественным спутник Земли. И эта заметка — очередное тому доказательство.

Американское космическое агентство одобрило проект постройки километрового радиотелескопа Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) с заполненной апертурой (телескоп, имеющий полноценную отражательную «тарелку», как у спутниковой антенны) в чаше кратера на обратной стороне Луны. По замыслу авторов проекта, инструмент изготовят из проволочной сетки, а его сборкой займутся роботы-планетоходы. Если в итоге проект телескопа LCRT будет реализован, то он станет самым большим радиотелескопом такого типа (с заполненной апертурой) из когда-либо созданных людьми. На сегодняшний день таким телескопом является наземный 500-метровый радиотелескоп FAST в Китае.

Проект LCRT был предложен Саптарши Бандиопадхаем в рамках программы NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts). Она направлена на стимулирование идей и проектов в области космонавтики, исследования Солнечной системы и дальнего космоса, ракето- и спутникостроения и аэронавтики, которые в дальнейшем могут оказать серьезное влияние на развитие всей аэрокосмической отрасли и могут быть внедрены в течение 10-40 лет. NIAC начала свою работу в 1998 году и действует до сих пор (за исключением периода с 2007 по 2011 год).

Расположив научный инструмент на обратной стороне Луны можно будет избежать радиошума и помех, создаваемых нашей планетой и Солнцем (в случае лунной ночи). Телескоп планируется установить в чаше кратера диаметром от трех до пяти километров. Его созданием будут заниматься роботы-планетоходы DuAxel, которые растянут сетку в подходящем по соотношению глубины к диаметру кратеру и сформируют параболическую антенну. После этого, над центром получившейся «лунной тарелки» телескопа будет подвешен чувствительный приемник. В настоящее время команда LCRT получила 125 тысяч долларов и девять месяцев, чтобы завершить первый из трех этапов работы над проектом. Если исследование покажет, что идея жизнеспособна и потенциально представляет большую научную ценность, команда радиотелескопа сможет перейти на следующий этап, получив грант в 500 тысяч долларов для дальнейшей двухлетней работы.

Предполагается, что телескоп сможет вести наблюдения на длинах волн от десяти до пятидесяти метров (это частоты от шести до тридцати мегагерц), которые отражаются ионосферой Земли, и будет способен исследовать раннюю Вселенную.

К слову, на обратной стороне Луны уже есть один радиотелескоп — нидерландско-китайский проект NCLE, который частично развернул антенны в ноябре прошлого года. Он намного меньше Lunar Crater Radio Telescope — размер антенн NCLE, расположенных под прямым углом друг к другу, составляет всего пять метров. Предполагается, что после того, как инструмент приступит к полноценной работе, он сможет рассказать нам много интересного о «молодой» Вселенной спустя 380 тысяч лет после Большого взрыва, когда пространство впервые стало прозрачно для радиоволн. То есть, потенциально Lunar Crater Radio Telescope может подарить человечеству не одно громкое научное открытие.

Источник: NASA и N+1