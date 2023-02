NASCAR запретила «обгон вдоль стены» — эффектный трюк Росса Честейна, позаимствованный из видеоигры

Честейн вышел в финал автогонки, проехав вдоль стенки и обогнав сразу пятерых соперников — манёвр, который сам гонщик неоднократно проверял… в видеоиграх.

Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) запретила выполнять этот трюк из соображений безопасности. Однако в книгу правил ассоциации ни одной новой формулировки, запрещающей аттракционы на стене, не добавят.

В будущем нарушение будет регулироваться правилом 10.5.2.6.А и за выполнение трюка Честейна можно получить штраф.

Старший вице-президент NASCAR по конкуренции Элтон Сойер добавляет:

Росс Честейн исполнил этот трюк в октябре прошлого года, во время последнего круга NASCAR Xfinity 500. Гонщик проехал вдоль стенки, чтобы обойти своего соперника Дэнни Хэмлина (он находился на 5 позиций выше) и обеспечить себе место в следующем раунде плей-офф.

Вот как это было:

UNBELIEVABLE!@RossChastain floors it along the wall to go from 10th to 5th and advance to the CHAMPIONSHIP! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/9qX3eq7T6h

— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 30, 2022