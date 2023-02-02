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NASCAR запретила «обгон вдоль стены» — эффектный трюк Росса Честейна, позаимствованный из видеоигры

NASCAR запретила «обгон вдоль стены» — эффектный трюк Росса Честейна, позаимствованный из видеоигры

Честейн вышел в финал автогонки, проехав вдоль стенки и обогнав сразу пятерых соперников — манёвр, который сам гонщик неоднократно проверял… в видеоиграх.

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Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) запретила выполнять этот трюк из соображений безопасности. Однако в книгу правил ассоциации ни одной новой формулировки, запрещающей аттракционы на стене, не добавят.

В будущем нарушение будет регулироваться правилом 10.5.2.6.А и за выполнение трюка Честейна можно получить штраф.

«Безопасность является приоритетом для NASCAR и NEM (NASCAR Event Management). Таким образом, любые нарушения, которые считаются подвергающими угрозе безопасности соревнований или иным образом создают риск для безопасности участников, официальных лиц, зрителей или других лиц, рассматриваются с высокой степенью серьезности. Нарушения правил безопасности будут рассматриваться в каждом конкретном случае», — говорится в правиле.

Старший вице-президент NASCAR по конкуренции Элтон Сойер добавляет:

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«Мы будем наказывать за этот поступок в будущем. По сути, это будет штраф за круг или время в конце гонки».

Росс Честейн исполнил этот трюк в октябре прошлого года, во время последнего круга NASCAR Xfinity 500. Гонщик проехал вдоль стенки, чтобы обойти своего соперника Дэнни Хэмлина (он находился на 5 позиций выше) и обеспечить себе место в следующем раунде плей-офф.

Вот как это было:

После гонки Честейн рассказал, что в детстве неоднократно использовал этот манёвр, играя в NASCAR 2005 на своем GameCube.


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