Население Китая в 2022-м году сократилось почти на миллион человек — это случилось впервые с 1960-х годов

Население Китая начало сокращаться в 2022-м впервые с 1960-х годов, что сигнализирует об обострении демографического кризиса для второй по величине экономики мира.

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К концу прошлого года в стране проживало 1,41 миллиарда человек, что на 850 000 меньше, чем к концу 2021 года, согласно данным, обнародованным Национальным статистическим бюро во вторник. Это первое падение с 1961 года, последнего года Большого голода под руководством бывшего лидера Мао Цзэдуна, и совпало с цифрами, показывающими, что в прошлом году экономика Китая развивалась вторым медленным темпом с 1970-х годов.

В 2022 году родилось около 9,56 миллиона младенцев по сравнению с 10,62 миллиона годом ранее, что является самым низким показателем по крайней мере с 1950 года, несмотря на усилия правительства поощрить семьи рожать больше детей.

В общей сложности умерло 10,41 миллиона человек, что чуть больше по сравнению с примерно 10 миллионами, зафиксированными в последние годы. Китай пострадал от всплеска смертей из-за Covid, когда резко отказался от политики «нулевого ковида» в начале декабря. В этом году также ожидается рост смертности, потому что инфекция все еще распространяется по стране.

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Уменьшение количества новорожденных стало основной причиной сокращения населения, по словам Кан И, главы Национального статистического бюро:

«Это в основном результат снижения готовности людей рожать детей, откладывание брака и беременности, а также уменьшения количества женщин детородного возраста».

Кан сказал, что падение – хоть и является началом новой тенденции – «не то, о чем следует чрезмерно беспокоиться». Предложение рабочей силы в стране все еще превышает спрос, добавил он.

Однако сокращение населения произошло гораздо быстрее, чем ожидалось ранее, и могло притормозить экономический рост из-за уменьшения спроса, например, на новые дома. Еще в 2019 году в ООН прогнозировали, что численность населения Китая достигнет пика в 2031 году, а затем уменьшится, но в прошлом году эта оценка была пересмотрена в пользу снижения в начале 2022 года. Рабочая сила уже сокращается в долгосрочной перспективе. Спрос на дома, вероятно, еще больше упадет, и правительство может столкнуться с проблемами с оплатой своей недофинансированной национальной пенсионной системы.

Страна идет по стопам других стран Восточной Азии, таких как Япония или Южная Корея, в которых уровень рождаемости резко упал, а население стареет и начинает сокращаться. Количество новорожденных на 1000 человек в Китае в прошлом году снизилось до 6,77, что является самым низким уровнем, по крайней мере, с 1978 года.

Данные, опубликованные Национальным статистическим бюро, показывают, что 62% населения — это люди трудоспособного возраста (для Китая, это лица в возрасте от 16 до 59 лет), по сравнению с примерно 70% десять лет назад, что подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается страна по мере старения населения.

Вместе с тем глобальное население мира в ноябре достигло колоссальных 8 миллиардов — то есть с середины 20 века оно выросло более чем в три раза.

Китай, несмотря на снижение, и дальше будет находиться среди лидеров, правда, до конца 2023-го уступит первое место Индии, которая по прогнозам достигнет 1,67 миллиарда человек в 2050 году. Также, согласно расчетам Французского института демографических исследований население Нигерии к 2050 году вырастет до 375 миллионов и почти сравнится с населением США (страна, которая сейчас занимает третье место в рейтинге численности населения).

Источник: Bloomberg