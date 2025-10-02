Наследники Толкина получат по $20 млн за каждый неснятый сезон "Колец власти", если Amazon отменит сериал

Новый отчет раскрывает интересные договоренности между Amazon и наследниками Дж. Р. Р. Толкина, которые касаются производства сериала «Властелин колец: Кольца власти».

Согласно инсайдеру Лесли Голдберг из The Ankler (через Screen Rant), соглашение предусматривает, что в случае отмены шоу Amazon должен заплатить наследникам автора «Властелина колец» по $20 млн за каждый неснятый сезон. Начальная договоренность предусматривала создание 5 сезонов из 50 эпизодов.

На данный момент Amazon выпустила два сезона «Колец власти», третий — в разработке и ожидается к релизу в 2026 году. Оценки и показатели просмотров получились довольно противоречивыми, как для самого дорогого в истории шоу. Сейчас на Rotten Tomatoes первый сезон «Колец власти» имеет 84% от критиков и 38% от зрителей, а второй — 84% и 59% соответственно

На старте сериал имел рекордную аудиторию, но не все зрители «дошли до конца»: в США первый сезон досмотрели 37%, а на международном уровне — 45% (Amazon рассчитывала минимум на 50%). Со вторым сезоном аудитория уменьшилась, однако больше подписчиков остались до финала.

Возможно, эти цифры далеки от того, на что надеялась Amazon, когда приобрела права на франшизу за $250 млн. Первый сезон стоил $465 млн без учета расходов на маркетинг, стоимость второго и третьего не объявлена, но расходы должны были снизить налоговые льготы.

Действие сериала «Властелин колец» разворачивается во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до путешествия Фродо и Братства колец, и повествует о том, как Саурон (Чарли Уикерс) вместе с эльфами создал Кольца власти, а затем выковал Единое, чтобы тайно управлять остальными. Второй сезон завершился кровопролитной битвой за Эрегион и потерей некоторых персонажей, в то время как третий совершит «большой» скачок во времени и будет разворачиваться в разгар войны эльфов и Саурона.

Из предыдущих новостей известно, что к актерскому составу присоединился Джейми Кэмпбелл Бауэр (Векна из «Очень странных дел»), который получил «главную и постоянную роль» рыцаря высокого происхождения и, вероятно, нового любовного интереса Галадриэль (Морвед Кларк).

Параллельно Warner Bros. и Энди Серкис готовят фильм «Властелин колец: Охота на Голума», который сосредоточится на побочной истории, происходящей за кадром во время ранней части «Братства Кольца», когда Гэндальф и Арагорн выслеживают Голлума, чтобы узнать, что тому известно о возвращении Саурона.

Серкис повторит роль Голлума, наряду с другими двумя большими звездами кинотрилогии. Питер Джексон привлечен в качестве продюсера, а соавторы оригинальной трилогии Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс пишут сценарий.