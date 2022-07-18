NAVI уступила FaZe Clan в финале IEM Cologne по CS:GO — за второе место команда заработала $180 тыс.

Поздно ночью 17 июля в Кельне завершился Intel Extreme Masters Cologne 2022 — крупнейший турнир CS:GO с призовым фондом в миллион долларов. В драматическом финальном поединке команда украинского киберспортивного клуба NaVi (Natus Vincere) уступила европейскому коллективу FaZe Clan со счетом 2:3. Второе место принесло коллективу $180 000 призовых.

По результатам жеребьевки, Рожденные Побеждать попали в группу А вместе с командами MOUZ, Heroic, Ninjas in Pyjamas, G2 Esports, Movistar Riders, Team Vitality и ENCE. В первом раунде верхней сетки NAVI одолели MOUZ (2:1), а затем Ninjas in Pyjamas со счетом 2:0 — на двух картах NAVI уступили сопернику всего 10 раундов (Overpass — 16:3, Nuke — 16:7).

В матче за прямой выход в полуфинал NAVI обошли Movistar Riders (2:1), а в плей-офф одолели Astralis и вышли в финал. Более того, противостояние на второй карте завершилось в овертаймах (Nuke — 16:8, Mirage — 19:17).

Как уже сообщалось сначала, в финале NAVI уступила FaZe Clan со счетом 2:3 — (Inferno — 13:16, Overpass — 16:13, Ancient — 19:16, Mirage — 9:16, Nuke — 14:16). На момент проведения финала NAVI занимала первое место рейтинга лучших команд по CS:GO с 935 очками, а FaZe Clan занимала второе место с 915 баллами. В то же время, разрыв между вторым и третьим местом превышал 300 баллов. Также можно вспомнить, что NAVI уже проиграла FaZe Clan в финале — на майском PGL Major Antwerp 2022 с CS:GO.

Уже традиционно лучшим игроком турнира стал Александр S1mple Костылев.

В составе NAVI выступают трое украинцев Александр «s1mple» Костылев, Валерий «b1t» Ваховский и Виктор «sdy» Оруджев, недавно заменивший россиянина Кирилла «BoombI4» Михайлова. Также в команде пока остаются двое россиян — Илья «Perfecto» Залуцкий и Денис «electroNic» Шарипов.

Видео — лучшие моменты финального поединка NAVI против FaZe

https://www.youtube.com/watch?v=9bqU6HkySUc

Следующим крупным турниром для команды станет BLAST Premier: Fall Groups 2022 с призовым фондом в $177 498, который пройдет с 19 по 28 августа.