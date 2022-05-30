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NAVI исключил из активного состава команды CS:GO россиянина Кирилла «BoombI4» Михайлова

NAVI исключил из активного состава команды CS:GO россиянина Кирилла «BoombI4» Михайлова

Украинский киберспортивный клуб NaVi (Natus Vincere) анонсировал изменения в составе команды CS:GO из активного состава исключили россиянина-капитана Кирилла «BoombI4» Михайлова.

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Это решение администрация объяснила «высокими репутационными рисками для клуба» и особо отметила, что оно никак не связано с результатом его игры. Незадолго до этого NaVi в гранд-финале PGL Major Antwerp 2022 из CS:GO уступила международному коллективу FaZe Clan.

«BoombI4» был в активном составе NaVi с CS:GO три года — с мая 2019 года — и выиграл несколько чемпионатов, включая BLAST Premier: World Final 2021 и PGL Major Stockholm 2021. В NaVi поблагодарили уже бывшего игрока за самоотдачу и вклад в победу команды на турнирах

«Благодарим BoombI4 за три года в NAVI: его самоотдачу и вклад в победу на PGL Major Stockholm 2021, Intel Grand Slam 3 и других крупных чемпионатах»

Состав команды на BLAST Premier: Spring Finals обещают объявить позже.

Остается загадать, что в активном составе NAVI CS:GO остается еще двое россиян  Денис «Electronic» Шарипов и Илья «Perfecto» Залуцкий. Остальные украинцы: Александр «S1mple» Костылев та Валерий «B1t» Ваховский.

Ранее украинская киберспортивная команда NAVI прекратила сотрудничество с российским холдингом ESFORCE, а украинский киберспортсмен Александр «S1mple» Костылев пожертвовал Вооруженным силам Украины 1,5 млн грн.

Українська кіберспортивна команда NAVI припиняє будь-яку співпрацю з російським холдингом ESFORCE, включаючи RuHub, Epic Esports Events, Cybersport.ru та Virtus.pro

Український кіберспортсмен Олександр «s1mple» Костильов пожертвував Збройним силам України 1,5 млн грн


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