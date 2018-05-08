Названы лучшие игры и приложения, победившие в номинациях 2018 Google Play Awards

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К очередной конференции для разработчиков Google I/O, которая откроется уже сегодня вечером, компания выбрала лучшие игры и приложения из магазина Google Play за последний год. Победителями 2018 Google Play Awards в различных категориях стали 9 проектов. Напомним, в прошлом году в конкурсе 2017 Google Play Awards предлагалось 12 категорий и победителей в них. Победителями нынешнего конкурса стали следующие игры и приложения:

Выдающееся приложение для хорошего самочувствия

Приложения, позволяющие людям улучшить свою жизнь и демонстрирующие ответственные стратегии дизайна и взаимодействия.

Simple Habit

Лучший опыт улучшения доступности

Приложения или игры, позволяющие взаимодействовать с устройствами, которые обслуживают людей с ограниченными возможностями или особыми потребностями.

Be My Eyes

Лучшее социальное влияние

Приложения или игры, которые оказывают положительное влияние на сообщества во всём мире (ориентированы на здравоохранение, образование, беженцев, финансовое благополучие, реагирование на кризисные явления, сбор средств).

Khan Academy

Выдающаяся независимая игра

Игры от независимых разработчиков, которые сосредотачиваются на художественном дизайне, геймплее и общем совершенстве.

Old Man’s Journey

Лучшая игра для создания сообщества

Игры, созданные для объединения игроков, поощряющие социальное взаимодействие и создание сообщества

Episode

Лучший опыт виртуальной или дополненной реальности

Приложения или игры, предлагающие очень привлекательный и захватывающий опыт с оптимальным использованием интерфейсов ARCore или Daydream.

BBC Earth: Life in VR

Выдающаяся разработка для миллиардов переживаний

Приложения или игры с оптимизированной производительностью, локализацией и учётом культуры развивающихся рынков.

Flipkart

Выдающийся стартап

Приложения от новых разработчиков, которые предлагают уникальный опыт, добиваясь сильного изначального органического роста.

Canva

Лучший прорыв

Новые игры или приложения с невероятным общим дизайном, пользовательским опытом, взаимодействием и удержанием, которые демонстрируют сильный изначальный органический рост.

Empires & Puzzles

Ознакомиться с этими играми и приложениями, а также увидеть прочих финалистов 2018 Google Play Awards можно по следующему адресу.

Награждение победителей должно состояться во время проведения конференции ля разработчиков Google I/O 2018.

Источник: Google