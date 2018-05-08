Названы лучшие игры и приложения, победившие в номинациях 2018 Google Play Awards
К очередной конференции для разработчиков Google I/O, которая откроется уже сегодня вечером, компания выбрала лучшие игры и приложения из магазина Google Play за последний год. Победителями 2018 Google Play Awards в различных категориях стали 9 проектов. Напомним, в прошлом году в конкурсе 2017 Google Play Awards предлагалось 12 категорий и победителей в них. Победителями нынешнего конкурса стали следующие игры и приложения:
Выдающееся приложение для хорошего самочувствия
Приложения, позволяющие людям улучшить свою жизнь и демонстрирующие ответственные стратегии дизайна и взаимодействия.
Лучший опыт улучшения доступности
Приложения или игры, позволяющие взаимодействовать с устройствами, которые обслуживают людей с ограниченными возможностями или особыми потребностями.
Лучшее социальное влияние
Приложения или игры, которые оказывают положительное влияние на сообщества во всём мире (ориентированы на здравоохранение, образование, беженцев, финансовое благополучие, реагирование на кризисные явления, сбор средств).
Выдающаяся независимая игра
Игры от независимых разработчиков, которые сосредотачиваются на художественном дизайне, геймплее и общем совершенстве.
Лучшая игра для создания сообщества
Игры, созданные для объединения игроков, поощряющие социальное взаимодействие и создание сообщества
Лучший опыт виртуальной или дополненной реальности
Приложения или игры, предлагающие очень привлекательный и захватывающий опыт с оптимальным использованием интерфейсов ARCore или Daydream.
Выдающаяся разработка для миллиардов переживаний
Приложения или игры с оптимизированной производительностью, локализацией и учётом культуры развивающихся рынков.
Выдающийся стартап
Приложения от новых разработчиков, которые предлагают уникальный опыт, добиваясь сильного изначального органического роста.
Лучший прорыв
Новые игры или приложения с невероятным общим дизайном, пользовательским опытом, взаимодействием и удержанием, которые демонстрируют сильный изначальный органический рост.
Ознакомиться с этими играми и приложениями, а также увидеть прочих финалистов 2018 Google Play Awards можно по следующему адресу.
Награждение победителей должно состояться во время проведения конференции ля разработчиков Google I/O 2018.
Источник: Google