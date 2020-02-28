НБУ: По итогам 2019 года рынок электронных денег в Украине вырос более чем вдвое





Национальный банк Украины сообщил, что за прошлый год рынок электронных денег в нашей стране вырос более чем вдвое. Представители НБУ уверены, что в первую очередь это связано с ростом интереса участников рынка к этому платежному инструменту.

Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошел существенный рост объемов выпущенных электронных денег — почти в 2,5 раза до 203 млн грн, объемов операций с электронными деньгами — более чем в 2,3 раза до 16,7 млрд грн. В то же время количество электронных кошельков выросло не так существенно и достигло 74 млн штук, рост составил 18%.

В НБУ отметили, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве составляет 4000 грн (если не пополняется) или 14000 грн (если пополняется), при этом сумма расчетов по таким устройствам не может превышать 62000 грн в год.

Напомним, что по данным НБУ в первом полугодии 2019 года в Украине также вдвое увеличился объем электронных денег по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: НБУ