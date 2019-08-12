НБУ: В первом полугодии 2019 года в Украине вдвое увеличился объем электронных денег

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Национальный банк Украины сообщил, что в стране наблюдается стабильный положительный тренд использования электронных денег. В частности, в первом полугодии 2019 года было выпущено электронных денег на 85,4 млн грн, что более чем вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы операций с электронными деньгами выросли до 4,9 млрд грн (больше на 60%), а количество электронных кошельков возросло до 67,9 млн штук (больше на 20%).

В НБУ отметили, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве составляет 4000 грн (если не пополняется) или 14000 грн (если пополняется), при этом сумма расчетов по таким устройствам не может превышать 62000 грн в год.

Напомним, что недавно Национальный банк Украины разработал правила использования QR-кодов для перевода средств и оплаты товаров и услуг. Также НБУ поделился итогами пилотного проекта по изучению возможности выпуска собственной цифровой валюты е-гривны.

Источник: НБУ