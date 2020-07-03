«Не будет никакого будущего, если Samsung остановится» — глава компании Ли Чжэ Ён

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Такое громкое заявление сделал вице-президент и фактический лидер компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, анонсируя очередное крупное расширение штата во время недавнего визита в SEMES, подразделение по выпуску промышленного оборудования.

Наследник индустриальной империи Samsung Ли Чжэ Ён, за которого недавно снова взялась местная прокуратура, убежден, что если компания прекратит развиваться, то «не будет вообще никакого будущего».

Samsung планирует нанять еще 1000 инженеров, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта. Новая инициатива, судя по всему, является частью более широкой корпоративной стратегии «K-Chip», обсуждаемой высшим руководством на прошлой неделе. Ее суть сводится к ускорению исследований и разработок, чтобы стать неоспоримым лидером мирового рынка полупроводниковой продукции. Напомним, в прошлом году компания анонсировала новый десятилетний инвестиционный план на 133 трлн вон (около $115 млрд).

Также в прошлом году Samsung объявила о намерении вложить миллиарды в сегмент искусственного интеллекта, наняв более 500 специалистов по ИИ, машинному обучению и смежным технологиям в течение первой половины 2020 года.

Лидер Samsung ясно дал понять, что хотя кризис, вызванный распространением COVID-19, в некоторой степени замедлил развитие компании, сейчас она быстро наверстывает отставание от графика.

Говоря о будущих мобильных новинках Samsung, в ближайший месяц компания должна выпустить линейку флагманских смартфонов Galaxy Note 20, сгибаемую модель Galaxy Fold 2 и планшет Galaxy Tab S7.

Источник: SamMobile