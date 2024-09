«Не поддерживаю криптовалюты»: автор игры Flappy Bird отмежевался от ее «возрождения» в блокчейне

Когда-то хайповая мобильная игра Flappy Bird получила реинкарнацию как блокчейн-проект. Автору, который в свое время закрыл игру, чтобы не вызывала зависимости, это не нравится.

Через десять лет после того, как игра Flappy Bird вызвала хайп на телефонах, организация с названием Flappy Bird Foundation получила права на игру и возвращает ее из забвения связанной с блокчейном. Создатель оригинальной игры объяснил, что он не причастен к проекту и вообще не одобряет криптовалюту.

No, I have no related with their game. I did not sell anything.

I also don’t support crypto.

— Dong Nguyen (@dongatory) September 15, 2024