«Не поддерживаю криптовалюты»: автор игры Flappy Bird отмежевался от ее «возрождения» в блокчейне

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Когда-то хайповая мобильная игра Flappy Bird получила реинкарнацию как блокчейн-проект. Автору, который в свое время закрыл игру, чтобы не вызывала зависимости, это не нравится.

Через десять лет после того, как игра Flappy Bird вызвала хайп на телефонах, организация с названием Flappy Bird Foundation получила права на игру и возвращает ее из забвения связанной с блокчейном. Создатель оригинальной игры объяснил, что он не причастен к проекту и вообще не одобряет криптовалюту.

No, I have no related with their game. I did not sell anything.

I also don’t support crypto. — Dong Nguyen (@dongatory) September 15, 2024

Flappy Bird стала вирусной сенсацией более десяти лет назад и зарабатывала около $50 тыс. ежедневно на пике своей популярности. Но ее автор Донг Нгуен закрыл мобильный платформер в 2014 году, поскольку волновался, что игра вызывает зависимость.

Группа Flappy Bird Foundation объявила, что Flappy Bird возвращается с новыми функциями, новыми персонажами, новыми режимами, на новых платформах, и связями с криптовалютой. В объявлении говорится, что новая итерация «взлетит выше, чем Solana когда-либо, когда она взлетит в Web 3.0».

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Организация приобрела права на Flappy Bird у Gametech Holdings, американской компании, которая некоторое время назад лишила Нгуена торговой марки. Вьетнамский создатель игры уточнил в социальных сетях, что он не имеет отношения «к их игре». Он также пишет, что «ничего не продавал» и, таким образом, вероятно, не получал прибыли или не соглашался с тем, что происходит с его творением. «Я также не поддерживаю криптовалюту», — добавил он.

Станет игра криптовалютным скамом или нет, за время своего несуществования Flappy Bird «породила» большое количество подделок и аналогов, которые есть в магазинах мобильных платформ. Поэтому при желании поиграть во что-то подобное можно без связи с криптовалютами.

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Источник: GamesRadar

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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