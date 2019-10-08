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Спасибо, AMD. Intel представила новые серверные CPU Xeon W-2200 (Glacier Falls W) по вдвое сниженной цене и сделала дешевле массовые Core 9-го поколения без видеоядра

Спасибо, AMD. Intel представила новые серверные CPU Xeon W-2200 (Glacier Falls W) по вдвое сниженной цене и сделала дешевле массовые Core 9-го поколения без видеоядра

Спасибо, AMD. Intel представила новые серверные CPU Xeon W-2200 (Glacier Falls W) по вдвое сниженной цене и сделала дешевле массовые Core 9-го поколения без видеоядра


Как известно, последние три года AMD демонстрирует стабильный рост на рынке x86-совместимых процессоров, причем во всех без исключения сегментах. Да, темпы, особенно на серверном рынке, который всегда отличался большой инертностью, не такие высокие, как хотелось бы некоторым, но даже Intel, переживающая сейчас своего рода кризис из-за проблем безопасности и трудностей с освоением более тонких технологических норм, скрипя зубами признает (1 и 2) успехи AMD, продолжая снижать цены на свою продукцию. На прошлой неделе чипмейкер из Санта-Клары представил новые HEDT-процессоры Core i9-10000 (Cascade Lake-X) для платформы LGA2066: сохранив архитектуру и техпроцесс, новые чипы получили прибавку к частотам при вдвое сниженной по сравнению с предшественниками цене. На этой же неделе Intel придал официальный статус новым процессорам Xeon W-2200 для бюджетной серверной платформы Glacier Falls W с сокетом LGA 2066.

Новые серверные чипы Intel Glacier Falls W отличаются от предшественников Skylake W точно так же, как Cascade Lake-X отличатся от Skylake-X Refresh — незначительной прибавкой к частотам и рядом мелких улучшений (72 линии PCI Express 3.0 (вместе с чипсетой), Turbo Boost 3.0 и набор ИИ-инструкций DL Boost и DDR4-2933 (до 1 ТБ)). При этом Intel продолжила практику агрессивного снижения цен, сделав Glacier Falls W вдвое дешевле предшественников. Топовый 18-ядерный Xeon W-2295 предлагается за $1333, тогда как его предшественник Xeon W-2195 оценивался в $2553.

В серию Xeon W-2200 вошли восемь моделей, их стоимость и характеристики выглядят следующим образом:

ПроцессорКол-во ядер/потоковЧастота, ГГцОбъем кэш-памяти L3, МБTDP, ВтЦена, $
Xeon W-228518/363,0-3,8-4,6-4,819,251651333
Xeon W-227514/283,3-4,1-4,6-4,819,251651112
Xeon W-226512/243,5-4,3-4,5-4,719,25165944
Xeon W-225510/203,7-4,3-4,5-4,719,25165778
Xeon W-22458/163,9-4,5-4,5-4,716,5155667
Xeon W-22356/123,8-4,3-4,68,25130555
Xeon W-22254/84,1-4,5-4,68,25120444
Xeon W-22234/43,6-3,7-3,98,25105294

 

Учитывая, что Apple iMac Pro построены как раз на чипах этой серии логично предположить скорое обновление.

Одновременно Intel решила снизить цены на настольные процессоры Core 9-го поколения с отключенным графическим ядром для массовой платформы. Напомним, четыре таких CPU дебютировали в рамках выставки CES 2019, отличить их можно по индексу KF в названии. Если раньше они предлагались по той же цене, что обычные модели с включенным ядром, то теперь все они на $25 дешевле. Ниже приводим таблицу со всеми характеристиками и актуальными ценами чипов Core 9000-й серии.

ПроцессорКол-во ядер/потоковЧастота, ГГцВидеоядроПоддерживаемая
память		Объем кэш-памяти L3, МБTDP, ВтЦена
Core i9-9900K8 / 163,6 / 5,0UHD 630DDR4-26661695$488
Core i9-9900KF8 / 163,6 / 5,0DDR4-26661695$463
Core i7-9700K8 / 83,6 / 4,9UHD 630DDR4-26661295$374
Core i7-9700KF8 / 83,6 / 4,9DDR4-26661295$349
Core i7-97008 / 83,0 / 4,7UHD 630DDR4-26661295$323
Core i7-9700F8 / 83,0 / 4,7DDR4-26661265$298
Core i5-9600K6 / 63,7 / 4,6UHD 630DDR4-2666995$262
Core i5-9600KF6 / 63,7 / 4,6DDR4-2666995$237
Core i5-95006 / 63,0 / 4,4UHD 630DDR4-2666965$192
Core i5-9500F6 / 63,0 / 4,4DDR4-2666965$167
Core i5-94006 / 62,9 / 4,1UHD 630DDR4-2666965$182
Core i5-9400F6 / 62,9 / 4,1DDR4-2666965$157
Core i3-9350K4 / 44,0 / 4,6UHD 630DDR4-2666891$173
Core i3-9350KF4 / 44,0 / 4,6DDR4-2666891$148
Core i3-91004 / 43,6 / 4,2UHD 630DDR4-2400665$122
Core i3-9100F4 / 43,6 / 4,2DDR4-2400665$97

Источник: Intel (2)

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