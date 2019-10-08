Спасибо, AMD. Intel представила новые серверные CPU Xeon W-2200 (Glacier Falls W) по вдвое сниженной цене и сделала дешевле массовые Core 9-го поколения без видеоядра





Как известно, последние три года AMD демонстрирует стабильный рост на рынке x86-совместимых процессоров, причем во всех без исключения сегментах. Да, темпы, особенно на серверном рынке, который всегда отличался большой инертностью, не такие высокие, как хотелось бы некоторым, но даже Intel, переживающая сейчас своего рода кризис из-за проблем безопасности и трудностей с освоением более тонких технологических норм, скрипя зубами признает (1 и 2) успехи AMD, продолжая снижать цены на свою продукцию. На прошлой неделе чипмейкер из Санта-Клары представил новые HEDT-процессоры Core i9-10000 (Cascade Lake-X) для платформы LGA2066: сохранив архитектуру и техпроцесс, новые чипы получили прибавку к частотам при вдвое сниженной по сравнению с предшественниками цене. На этой же неделе Intel придал официальный статус новым процессорам Xeon W-2200 для бюджетной серверной платформы Glacier Falls W с сокетом LGA 2066.

Новые серверные чипы Intel Glacier Falls W отличаются от предшественников Skylake W точно так же, как Cascade Lake-X отличатся от Skylake-X Refresh — незначительной прибавкой к частотам и рядом мелких улучшений (72 линии PCI Express 3.0 (вместе с чипсетой), Turbo Boost 3.0 и набор ИИ-инструкций DL Boost и DDR4-2933 (до 1 ТБ)). При этом Intel продолжила практику агрессивного снижения цен, сделав Glacier Falls W вдвое дешевле предшественников. Топовый 18-ядерный Xeon W-2295 предлагается за $1333, тогда как его предшественник Xeon W-2195 оценивался в $2553.

В серию Xeon W-2200 вошли восемь моделей, их стоимость и характеристики выглядят следующим образом:

Процессор Кол-во ядер/потоков Частота, ГГц Объем кэш-памяти L3, МБ TDP, Вт Цена, $ Xeon W-2285 18/36 3,0-3,8-4,6-4,8 19,25 165 1333 Xeon W-2275 14/28 3,3-4,1-4,6-4,8 19,25 165 1112 Xeon W-2265 12/24 3,5-4,3-4,5-4,7 19,25 165 944 Xeon W-2255 10/20 3,7-4,3-4,5-4,7 19,25 165 778 Xeon W-2245 8/16 3,9-4,5-4,5-4,7 16,5 155 667 Xeon W-2235 6/12 3,8-4,3-4,6 8,25 130 555 Xeon W-2225 4/8 4,1-4,5-4,6 8,25 120 444 Xeon W-2223 4/4 3,6-3,7-3,9 8,25 105 294

Учитывая, что Apple iMac Pro построены как раз на чипах этой серии логично предположить скорое обновление.

Одновременно Intel решила снизить цены на настольные процессоры Core 9-го поколения с отключенным графическим ядром для массовой платформы. Напомним, четыре таких CPU дебютировали в рамках выставки CES 2019, отличить их можно по индексу KF в названии. Если раньше они предлагались по той же цене, что обычные модели с включенным ядром, то теперь все они на $25 дешевле. Ниже приводим таблицу со всеми характеристиками и актуальными ценами чипов Core 9000-й серии.

Процессор Кол-во ядер/потоков Частота, ГГц Видеоядро Поддерживаемая

память Объем кэш-памяти L3, МБ TDP, Вт Цена Core i9-9900K 8 / 16 3,6 / 5,0 UHD 630 DDR4-2666 16 95 $488 Core i9-9900KF 8 / 16 3,6 / 5,0 — DDR4-2666 16 95 $463 Core i7-9700K 8 / 8 3,6 / 4,9 UHD 630 DDR4-2666 12 95 $374 Core i7-9700KF 8 / 8 3,6 / 4,9 — DDR4-2666 12 95 $349 Core i7-9700 8 / 8 3,0 / 4,7 UHD 630 DDR4-2666 12 95 $323 Core i7-9700F 8 / 8 3,0 / 4,7 — DDR4-2666 12 65 $298 Core i5-9600K 6 / 6 3,7 / 4,6 UHD 630 DDR4-2666 9 95 $262 Core i5-9600KF 6 / 6 3,7 / 4,6 — DDR4-2666 9 95 $237 Core i5-9500 6 / 6 3,0 / 4,4 UHD 630 DDR4-2666 9 65 $192 Core i5-9500F 6 / 6 3,0 / 4,4 DDR4-2666 9 65 $167 Core i5-9400 6 / 6 2,9 / 4,1 UHD 630 DDR4-2666 9 65 $182 Core i5-9400F 6 / 6 2,9 / 4,1 — DDR4-2666 9 65 $157 Core i3-9350K 4 / 4 4,0 / 4,6 UHD 630 DDR4-2666 8 91 $173 Core i3-9350KF 4 / 4 4,0 / 4,6 — DDR4-2666 8 91 $148 Core i3-9100 4 / 4 3,6 / 4,2 UHD 630 DDR4-2400 6 65 $122 Core i3-9100F 4 / 4 3,6 / 4,2 — DDR4-2400 6 65 $97

Источник: Intel (2)