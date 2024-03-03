Не только авто: еще 5 проектов, которые «убила» Apple

Недавно стало известно, что Apple прекратила свои десятилетние усилия по созданию собственного авто под кодовым названием Project Titan — технологический гигант работал над созданием электромобиля с функциями автономного управления. Но это не первый раз, когда Apple отказывается от проектов.

Мультифункциональное устройство Apple Paladin

Apple Paladin совмещал компьютер, факс, сканер и телефон — все в одном продукте. Как можно видеть на фото прототипа, устройство имело экран и крепление для телефонной трубки. Проект был прекращен в середине 1990-х по неизвестным причинам.

МФУ на основе телефона Apple WALT

Впервые представленный в 1993 году телефон Apple WALT (сокращение от Wizzy Active Lifestyle Telephone) был еще одной комбинацией устройств, на этот раз все строилось вокруг телефона.

Невыпущенный телефон имел сенсорный экран, идентификатор абонента, внутреннюю адресную книгу и стилус. Он осуществлял доступ к онлайн-банкингу, распознавание рукописного текста, имел настройки рингтонов. До прекращения проекта было создано лишь несколько прототипов.

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Зарядный коврик для нескольких гаджетов AirPower

Беспроводной зарядник AirPower, способный питать три устройства одновременно, был представлен вместе с iPhone X в 2017 году. Запуск был назначен на 2018 год, но был отложен из-за проблем с нагревом. Задержки вызвали много предположений относительно его судьбы, пока Apple не прекратила разработку AirPower в 2019 году.

Зарядное устройство MagSafe

Apple представила линейку беспроводных зарядных устройств MagSafe в 2020 году. Несколько лет спустя в интернете начали распространяться изображения невыпущенного продукта MagSafe, известного как Magic Charger. Это была складная металлическая подставка с интегрированной шайбой MagSafe, позволяющая заряжать iPhone в вертикальном положении. Непонятно, что произошло с проектом, однако на рынке доступно много других подставок MagSafe.

Телевизор

Apple потратила более десяти лет на разработку телевизора сверхвысокой четкости, прежде чем отменить проект на неопределенный срок в 2015 году.

По данным Wall Street Journal, технический гигант решил, что ему будет трудно выделиться среди конкурентов, таких как Samsung, несмотря на такие характеристики, как прозрачный стеклянный экран с лазерным изображением.

Вместо этого компания сосредоточилась на разработке медиаплеера AppleTV. Платформа потоковой передачи Apple TV сейчас активно развивается.

Источник: Business Insider

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