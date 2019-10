Не вышло. RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen, основатель Джим Дженнард уходит в отставку

Амбициозный проект компании RED по выпуску смартфонов Hydrogen закрывается после релиза всего лишь одного устройства – Hydrogen One. Об этом заявил основатель компании Джим Дженнард. Он отметил, что «закрывает проект Hydrogen» в связи с уходом из компании из-за «нескольких проблем со здоровьем».

Отметим, компания RED является известным производителем высококачественных камер. Hydrogen One стал её первым продуктом на рынке смартфонов. Данное устройство было анонсировано в 2017 году, и оно имело ряд заметных отличий от прочих доступных на рынке моделей. Главной особенностью Hydrogen One стал «голографический дисплей». Также аппарат предлагал первоклассную систему камер и модульные компоненты для расширения функциональности смартфона. Цена устройства была заявлена на уровне $1295.

Изначально планировалось, что смартфон RED Hydrogen One поступит на рынок в начале 2018 года. Но из-за череды задержек фактический старт продаж состоялся лишь осенью 2018 года. При этом обещанные модули так и не были реализованы. А недавно компания вдвое снизила цену на смартфон – до $645.

Ранее в этом году Джим Дженнард сообщил о «больших изменениях» в рамках программы Hydrogen. Вместо дополнений к Hydrogen One планировалось создать новую версию смартфона с камерой профессионального уровня, разработкой которой должна была заняться команда RED. Изначально в Hydrogen One использовались готовые сторонние компоненты. Позже Джим Дженнард обвинил неназванного китайского ODM-производителя в плохом выполнении взятых на себя обязательств. При этом он рассказал о новой модели Hydrogen Two, созданной «практически с нуля» уже с новым производственным партнёром.

Больше сведений о смартфоне Hydrogen Two не появлялось, а с учётом нынешнего заявления о закрытии проекта, вообще маловероятно появление такого устройства, по крайней мере, в рамках бренда Hydrogen. Клиентам, которые купили Hydrogen One, Джаннард обещает дальнейшую поддержку. Также упоминается грядущая камера RED, Komodo 6K, которая будет работать с Hydrogen One в некотором роде.

Добавим, Джим Дженнард был лицом RED с момента основания компании в 1999 году. В дальнейшем руководить компанией RED Digital Cinema будут Джарред Лэнд (нынешний президент RED), Томми Риос (исполнительный вице-президент RED) и Джамин Джаннард (президент RED по маркетингу и креативу).

Источник: The Verge