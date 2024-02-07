Не используйте Apple Vision Pro во время управления автомобилем ─ министр транспорта США

С тех пор, как Vision Pro поступил в продажу на прошлой неделе, дорогую гарнитуру дополненной реальности можно было увидеть в самых разных необычных местах: от спортзала до самолетов. Однако после того, как один из владельцев был замечен с гарнитурой на голове во время поездки на Tesla Cybertruck по шоссе, министр транспорта США Пит Буттиджич выступил с предупреждением, напомнив людям о необходимости руководствоваться здравым смыслом.

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024

В публикации на X (Twitter) вместе с отрывком из оригинального видео Буттиджич повторил, что «ВСЕ современные системы помощи водителю, доступные сегодня, требуют, чтобы водитель-человек постоянно контролировал ситуацию и был полностью вовлечен в процесс вождения». Аналогично, гарнитура Apple поставляется с множеством предупреждений, советующих пользователям не использовать ее во время «управления движущимся транспортным средством» или в «любых других ситуациях, требующих внимания к безопасности».

После публикации министра Буттиджича создатель оригинального видео Данте Лентини сообщил СМИ, что отснятый материал представляет собой «пародию», сделанную с друзьями, а во время вождения гарнитуру носили только 30-40 секунд. Кроме того, Лентини утверждает, что кадры, свидетельствующие о том, что его арестовали, были постановочными в этом розыгрыше.

Важно отметить, что Cybertruck в стандартной комплектации поставляется с системой Tesla Autopilot. Но эта функция еще не активирована для первой волны автомобилей Founder’s Edition. Это означает, что Лентини ехал по шоссе с гарнитурой на голове без помощи каких-либо передовых систем помощи водителю.

Источник: Engadget