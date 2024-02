Не используйте Apple Vision Pro во время управления автомобилем ─ министр транспорта США

С тех пор, как Vision Pro поступил в продажу на прошлой неделе, дорогую гарнитуру дополненной реальности можно было увидеть в самых разных необычных местах: от спортзала до самолетов. Однако после того, как один из владельцев был замечен с гарнитурой на голове во время поездки на Tesla Cybertruck по шоссе, министр транспорта США Пит Буттиджич выступил с предупреждением, напомнив людям о необходимости руководствоваться здравым смыслом.

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024