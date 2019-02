Недавнее обновление iOS 12.1.4, устраняющее ошибку FaceTime, породило ряд других ошибок в работе мобильной связи и Wi-Fi

На прошлой неделе компания Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 12.1.4, которое устраняет проблему с приватностью в групповых звонках FaceTime и пару других уязвимостей. Вместе с тем, устранив одни ошибки, компания породила массу других.

@AppleSupport — guys.. since I have upgraded phone to 12.1.4 my phone is not accepting any SIM. KINDLY LOOK FOR THE ISSUE on priority. Dear friends don’t upgrade ur ph to 12.1.4 IOS. My alternate number +91-9599053172.

— Santosh Rautela (@SantoshRautela1) February 10, 2019