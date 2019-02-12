Недавнее обновление iOS 12.1.4, устраняющее ошибку FaceTime, породило ряд других ошибок в работе мобильной связи и Wi-Fi

На прошлой неделе компания Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 12.1.4, которое устраняет проблему с приватностью в групповых звонках FaceTime и пару других уязвимостей. Вместе с тем, устранив одни ошибки, компания породила массу других.

@AppleSupport — guys.. since I have upgraded phone to 12.1.4 my phone is not accepting any SIM. KINDLY LOOK FOR THE ISSUE on priority. Dear friends don’t upgrade ur ph to 12.1.4 IOS. My alternate number +91-9599053172. — Santosh Rautela (@SantoshRautela1) February 10, 2019

Например, один из владельцев iPhone пожаловался в Twitter, что после установки обновления iOS 12.1.4 его смартфон «не принимает ни одну SIM-карту». Потому он просит Apple в первую очередь устранить эту проблему. В то же время он призывает других пользователей не устанавливать последнее обновление. Другой пользователь заявляет, что после установки версии iOS 12.1.4 его смартфон iPhone Xs потерял связь с SIM-картой. Этот клиент тоже требует, чтобы Apple отнеслась к устранению этого сбоя как к неотложному делу. Ещё одна владелица модели iPhone Xs Max отмечает, что после установки последнего обновления её смартфон перестал подключаться к домашней сети Wi-Fi.

В социальных сетях появилось большое количество подобных сообщений. При этом пользователи жалуются не только на сбои в работе мобильной или Wi-Fi связи после установки iOS 12.1.4, но и на проблемы с работоспособностью AirPods, Touch ID и других функций мобильных устройств. Многие из указанных ошибок начали встречаться после выхода обновления iOS 12.1.1. Но, судя по новым сообщениям, у многих пользователей они начали проявляться только после выхода iOS 12.1.4.

Источник: phonearena