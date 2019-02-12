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Недавнее обновление iOS 12.1.4, устраняющее ошибку FaceTime, породило ряд других ошибок в работе мобильной связи и Wi-Fi
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Недавнее обновление iOS 12.1.4, устраняющее ошибку FaceTime, породило ряд других ошибок в работе мобильной связи и Wi-Fi

Недавнее обновление iOS 12.1.4, устраняющее ошибку FaceTime, породило ряд других ошибок в работе мобильной связи и Wi-Fi

На прошлой неделе компания Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 12.1.4, которое устраняет проблему с приватностью в групповых звонках FaceTime и пару других уязвимостей. Вместе с тем, устранив одни ошибки, компания породила массу других.

Например, один из владельцев iPhone пожаловался в Twitter, что после установки обновления iOS 12.1.4 его смартфон «не принимает ни одну SIM-карту». Потому он просит Apple в первую очередь устранить эту проблему. В то же время он призывает других пользователей не устанавливать последнее обновление. Другой пользователь заявляет, что после установки версии iOS 12.1.4 его смартфон iPhone Xs потерял связь с SIM-картой. Этот клиент тоже требует, чтобы Apple отнеслась к устранению этого сбоя как к неотложному делу. Ещё одна владелица модели iPhone Xs Max отмечает, что после установки последнего обновления её смартфон перестал подключаться к домашней сети Wi-Fi.

В социальных сетях появилось большое количество подобных сообщений. При этом пользователи жалуются не только на сбои в работе мобильной или Wi-Fi связи после установки iOS 12.1.4, но и на проблемы с работоспособностью AirPods, Touch ID и других функций мобильных устройств. Многие из указанных ошибок начали встречаться после выхода обновления iOS 12.1.1. Но, судя по новым сообщениям, у многих пользователей они начали проявляться только после выхода iOS 12.1.4.

Источник: phonearena

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