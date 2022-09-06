Нейросеть DALL-E научилась дорисовывать объекты за пределами известных картин

Компания OpenAI добавила новую функцию outpointing в свою модель искусственного интеллекта DALL-E, которая позволяет системе генерировать новые визуальные эффекты, расширяющие границы любого заданного изображения.
На заглавном изображении видно, как DALL-E с помощью человеческой подсказки «воображает», что находится за кадром портрета Иоганна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». При этом даже из ограниченной информации, предоставленной портретом, система «дорисовывает» объекты в соответствии со стилем Вермеера, имитируя тени и блики оригинала.
“Paramount Pictures Outpainting” by lu9_st#dalle #dalle2 #aiart #aiartwork pic.twitter.com/B3t0lBSCgz
— Best Dalle2 AI Art 🎨 (@Dalle2AI) September 1, 2022
Функцию outpointing можно использовать для расширения оригинального контента. Многие пользователи DALL-E использовали её, чтобы увидеть, что находится за рамками известных изображений. Однако, как и другие системы ИИ, преобразующие текст в изображение, модель требует, чтобы люди описывали новые визуальные эффекты. Потому в некоторых случаях расширенные изображения выполнены в одном стиле с исходными произведениями. А в других случаях получается постапокалипсическая Мона Лиза.
“Outpainting: an apocalyptic Mona Lisa” by tonidl1989#dalle #dalle2 #aiart #aiartwork pic.twitter.com/puYVxjyFMm
— Best Dalle2 AI Art 🎨 (@Dalle2AI) September 1, 2022
В следующем видео демонстрируется, как художник Август Камп расширяет изображение картины «Девушка с жемчужной сережкой» небольшими частями за раз, иногда переделывая результат, созданный нейросетью DALL-E.
DALL·E: Introducing Outpainting
Extend creativity and tell a bigger story with DALL-E images of any size
blog: https://t.co/dBRzCXWDYF pic.twitter.com/9sOyDMPEb7
— AK (@_akhaliq) August 31, 2022
Отметим, с недавнего времени генератор изображений DALL-E стал доступен для широкого круга пользователей.
Источник: The Verge