Нейросеть DALL-E научилась дорисовывать объекты за пределами известных картин

Компания OpenAI добавила новую функцию outpointing в свою модель искусственного интеллекта DALL-E, которая позволяет системе генерировать новые визуальные эффекты, расширяющие границы любого заданного изображения.

На заглавном изображении видно, как DALL-E с помощью человеческой подсказки «воображает», что находится за кадром портрета Иоганна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». При этом даже из ограниченной информации, предоставленной портретом, система «дорисовывает» объекты в соответствии со стилем Вермеера, имитируя тени и блики оригинала.

Функцию outpointing можно использовать для расширения оригинального контента. Многие пользователи DALL-E использовали её, чтобы увидеть, что находится за рамками известных изображений. Однако, как и другие системы ИИ, преобразующие текст в изображение, модель требует, чтобы люди описывали новые визуальные эффекты. Потому в некоторых случаях расширенные изображения выполнены в одном стиле с исходными произведениями. А в других случаях получается постапокалипсическая Мона Лиза.

В следующем видео демонстрируется, как художник Август Камп расширяет изображение картины «Девушка с жемчужной сережкой» небольшими частями за раз, иногда переделывая результат, созданный нейросетью DALL-E.

DALL·E: Introducing Outpainting

Extend creativity and tell a bigger story with DALL-E images of any size

blog: https://t.co/dBRzCXWDYF pic.twitter.com/9sOyDMPEb7

