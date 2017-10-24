Некоторые старые игры для Xbox 360 были улучшены для работы на новой консоли Xbox One X

Корпорация Microsoft расширила сферу действия программы Xbox One X Enhanced на некоторые существующие игры для Xbox 360. В частности, 4 игры для Xbox 360 будут включать улучшения для новой консоли Xbox One X, когда она поступит в продажу 7 ноября.

Сообщается, что игры Halo 3, Assassin’s Creed, Fallout 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion будут включать модификации, которые позволят повысить разрешение выводимого изображения и заменить 8-битную цветопередачу на 10 битную. Кроме того, в некоторых играх будет добавлена поддержка HDR.

Программа Xbox One X Enhanced применяется для маркировки логотипом «Enhanced» некоторых игр, которые были оптимизированы для запуска на новой консоли. Это не обязательно означает, что была добавлена поддержка разрешения 4K или HDR, поскольку для них есть отдельные логотипы. Но наличие логотипа «Enhanced» свидетельствует о том, что игра будет лучше работать на консоли Xbox One X и телевизоре с разрешением Full HD или 4K.

Также следует отметить, что даже если старые игры для Xbox One или Xbox 360 не входят в программу Xbox One X Enhanced, теоретически, на новой консоли они будут выглядеть немного лучше. Ранее Microsoft обещала более качественные текстуры, повышение частоты кадров и разрешения, в зависимости от того, как игра была изначально создана для Xbox One.

Источник: The Verge