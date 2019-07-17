«Просто деньги очень нужны». Tesla снова повышает стоимость пакета полный автопилот (опция Full Self-Driving) на $1000





Вчера Tesla убрала из ассортимента самые доступные (Standard Range) конфигурации электромобилей Model S и Model X, тем самым повысив начальные цены на эти модели соответственно на $5000 и $4000. Да, одновременно производитель снизил стоимость конфигурации Standard Range Plus младшей модели Model 3, но всего на $1000. Но кроме этих есть еще одно существенное изменение, касающееся цен автомобилей компании. Ровно через месяц, с 16 августа, продвинутый автопилот — опция «полностью самоуправляемого движения» (Full Self-Driving) — снова подорожает и снова на $1000 (с последнего повышения еще не прошло и двух месяцев). Соответствущее объявления в своем твиттере сделал глава компании Илон Маск, предупредив, что цена на Full Self-Driving будет повышаться каждые несколько месяцев.

Сейчас опция Full Self-Driving стоит $6 000 при добавлении во время оформления заказа и $8 000— при разблокировке после покупки авто. То есть, с 16 августа цены соответственно подскочат до $7 000 и $9 000 в зависимости условия заказа услуги.

Tesla вернула опцию Full Self-Driving, которая в прошлом не раз выступала предметом многочисленных споров, в начале года. Как известно, Full Self-Driving, несмотря на название, полноценным автопилотом не является, поскольку не наделяет электромобили Tesla способностью самоуправляемого движения. От базового пакета Autopilot она отличается рядом дополнительных возможностей: самостоятельная парковка и выезд к владельцу по вызову (функции Autopark и Summon), функциональность Navigate on Autopilot («Навигатор по автопилоту»), которая отвечает за подбор наиболее оптимального маршрута к месту назначения при активной функции Autopilot, а также Autosteer Stop Light Warning.

Напомним, в апреле Tesla представила автомобильную SoC собственной разработки Full Self-Driving (FSD), которая должна обеспечить дальнейшее расширение возможностей «полноценного автопилота» Tesla. Сейчас автомобили Tesla с пакетом Full Self-Driving могут самостоятельно перемещаться только по автомагистралям (под постоянным надзором водителя, естественно), но уже в конце года после соответствующего обновления прошивки они начнут распознавать разметку и сигналы светофора, благодаря чему смогут автоматически перемещаться не только по скоростным автомагистралям за городом, но и по дорогам в пределах города. Соответствующую возможность Маск обещал еще в начале года. Недавно он сообщил, что до конца этого года компания начнет обновлять старые автомобили новым процессором FSD. Напомним, он заменит платформу прошлого поколения HW 2.5, построенную на базе чипа NVIDIA Drive PX 2.

Возвращаясь к теме повышения цен на Full Self-Driving, сейчас Tesla делает все возможное и невозможное, чтобы снова стать прибыльной. И все эти изменения в ценах явно направлены на достижение этой цели. Иными словами, производитель стремится таким образом сильнее нарастить выручку. В минувшем квартале Tesla сумела установить новый рекорд, поставив клиентам почти 100 000 автомобилей. Но пока неясно, поможет ли это и политика «затягивания ремней» снова выйти в плюс. Финансовый отчет по итогам квартала будет опубликован в конце этого месяца.

Источник: Elon Musk Twitter и The Verge