Netflix анонсировал анимационный спин-офф сериала «Очень странные дела» – братья Дафферы присоединятся к проекту как исполнительные продюсеры

Почти все подробности о предстоящем мультсериале во вселенной «Очень странных дел» Netflix все еще держит в тайне – кроме того, что его разрабатывает Эрик Роблс («Фанбой и Чам Чам», «Глюкотехники») и Flying Bark Productions.

Курс Data Scientist Якщо тобі потрібен знак, що в житті треба щось змінювати, ось він Запишіть мене!

Создатели «Очень странных дел», братья Дафферы, присоединятся к проекту как исполнительные продюсеры от компании Upside Down Pictures, вместе с Шоном Леви и Дэном Коэном из 21 Laps.

«Мы всегда мечтали об «Очень странных делах» в духе субботних утренних мультфильмов, которые мы любили с детства, и видеть эту мечту воплощенной в жизнь было бы невероятно. Мы в восторге от того, что придумали Эрик Роблс и его команда — сценарий и художественное оформление невероятны, и мы не можем дождаться, чтобы поделиться с вами новостями! Приключения продолжаются…», — говорится в заявлении братьев Дафферов.

Сериал «Очень странные дела», рассказывающий о жителях вымышленного городка Хоукинс, пораженного паранормальными явлениями, дебютировал в 2016 году и почти сразу стал мировым хитом. Главные роли в шоу сыграли Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталья Дайер, Чарли Хитон, Ноа Шнапп и другие.

Курс Мікросервісна архітектура. Курс, який навчить «ділити» одну велику систему на кілька . Хочу в IT!

Четвертый сезон, который вышел прошлой весной, показал лучший старт среди сериалов Netflix — 286,79 млн часов просмотра. А за первые 28 дней зрители смотрели «Очень странные дела 4» в общей сложности более одного миллиарда часов — что стало новым рекордом для англоязычных сериалов стримингового сервиса. Четвертый сезон шоу также назвали лучшим сериалом 2022 года по версии сайта IMDb.

В феврале 2022 года шоу продолжили на пятый и последний сезон, а в июле объявили о создании театрального спектакля «Очень странные дела», который дебютирует в Лондоне. Вероятно, пятый сезон сериала будет короче четвертого, а первый эпизод получит название «Chapter One: The Crawl».

Ранее братья Дафферы в эфире подкаста Happy Sad Confused уже намекали на спин-офф «Очень странных дел», которым будет заниматься другой автор. Эта работа, по их словам, «на 1000% будет отличаться от основного шоу и уже знакомых персонажей в нем почти не будет». В то же время, атмосфера фантастики 1980-х годов, которой отличается оригинальное шоу, останется.

Дафферы, по данным Variety, сейчас работают над телевизионной версией японского манга- и аниме-сериала «Тетрадь смерти», а также сериальной адаптацией книги Стивена Кинга и Питера Страуба «Талисман» вместе с Amblin Entertainment Стивена Спилберга и Paramount Television.