Продолжение «Очень странных дел» показало лучший старт среди сериалов Netflix — за два дня его посмотрели 286,79 млн часов

27 мая на Netflix вышла первая часть четвертого сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела» / Stranger Things, созданного братьями Дафферами — как и ожидалось, громкая и долгожданная многими премьера отметилась рекордом по количеству часов просмотра.

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За неполную неделю зрители провели за сериалом 286,79 млн часов — это лучший старт. Как обычно, статистика включает как первые просмотры, так и повторные.

Продолжение сериала «Очень странные дела» занимает первую позицию и в региональном украинском топе самых популярных шоу Netflix за прошлую неделю (на втором — антология «Любовь, Смерть и Работы»). В общем, продолжение «Очень странных дел» заняло первое место по просмотрам на Netflix в 93 странах — и это тоже стало рекордом. На фоне выхода четвертого сезона в недельный топ также вернулись предыдущие сезоны сериала «Очень странные дела». Иначе говорю, астрологи объявили неделю «Очень странных дел».

Можно не сомневаться, что в конце концов четвертый сезон «Очень странные дела» обойдет второй сезон «Бриджертонов» и возглавит общий рейтинг по количеству часов просмотра (за первые 28 дней по релизу).

Еще одна громкая премьера недели — мини-сериал «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором на соперническом Disney+. Шоу по вселенной «Звездных войн» События в нем разворачиваются через 10 лет после «Мести ситхов» Всего в нем шесть серий, а последнюю выпустят 22 июня стартовало в один день с «Очень странными делами» и показало лучший старт. В то же время Disney не указывает конкретные данные по просмотрам, а первенство в общем зачете удерживают «Локи» и «Мандалорец».

1 июля на Netflix выйдут два завершающих эпизода четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Сериал уже продлили на пятый сезон, который завершит текущую сюжетную арку. Кстати, еще в 2017 году братья Дафферы сообщали, что планируют не менее четырех-пяти сезонов. В феврале они намекали на вероятный спин-офф для шоу.