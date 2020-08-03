Netflix добавил возможность менять скорость воспроизведения видео в Android-приложение несмотря на возмущения создателей контента





После длительного тестирования сервис Netflix решил добавить в мобильное приложение для Android-устройств возможность регулировать скорость воспроизведения контента. На платформе iOS и в вебверсии сервиса возможность появится немного позже.

С помощью функции Playback Speed пользователь может замедлить воспроизведение видео (0.5X или 0.75X) или ускорить его (1.25X или 1.5X). В компании отметили, что подобная функциональность давно присутствует в DVD/DVR-плеерах и программах для воспроизведения видео, поэтому любители мультимедийных развлечений привыкли к возможности замедлять/ускорять воспроизведение.

Во время тестов Netflix также выяснил, что зрители часто «перематывают» на более высокой скорости титры и замедляют любимые сцены в фильмах и сериалах. Также более медленное воспроизведение выбирают пользователи, которые смотрят контент с субтитрами (и не успевают их читать), изучая новые языки, или же имеют проблемы со слухом.

В компании особо подчеркнули, что с уважение относятся к опасениям голливудских режиссеров и актеров, которые переживали по поводу неверного восприятия зрителями их контента из-за «неоригинальной» скорости воспроизведения контента. Именно поэтому приложение не будет запоминать и фиксировать выбранную пользователем скорость — ее каждый раз надо будет выбирать вручную. Также в Netflix заявили, что во время тестирования функции пользователи не жаловались на то, что данная функция влияет на качество восприятия контента.

Напомним, что после объявления Netflix о начале тестирования функции изменения скорости просмотра в октябре прошлого года ряд представителей голливудской киноиндустрии выступил категорически против нововведения. По мнению противников функции стриминговый сервис не имеет права менять способ подачи контента зрителю, так как его создатели тратят много времени и сил на то, что бы сделать тайминг идеальным.

Источник: Engadget, Netflix