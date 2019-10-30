Некоторые представители киноиндустрии выступили категорически против функции изменения скорости просмотра, которую в настоящее время тестирует Netflix

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С сентября этого года стриминговый сервис Netflix тестирует в своем мобильном приложении функцию, позволяющую изменять скорость просмотра. По мнению компании, ее могут найти полезной зрители, желающие пересмотреть любимую сцену в фильме или изучающие иностранный язык, для которых быстрая речь героев может быть сложна для восприятия.

Как подчеркивает Кила Робисон, вице-президент Netflix, сервис пока не принял окончательное решение касательно внедрения данной функции и намерен собрать как можно большее количество отзывов от пользователей и создателей фильмов и сериалов.

Часть кинематографистов уже выступила против нововведений. Среди тех, кому эта идея не пришлась по душе, — режиссер Джадд Апатоу, известный по комедиям «Немножко беременна» и «Сорокалетний девственник».

No @Netflix no. Don’t make me have to call every director and show creator on Earth to fight you on this. Save me the time. I will win but it will take a ton of time. Don’t fuck with our timing. We give you nice things. Leave them as they were intended to be seen. https://t.co/xkprLM44oC — Judd Apatow (@JuddApatow) October 28, 2019

«Нет, Netflix, нет. Не вынуждайте меня звонить каждому режиссеру и создателю сериалов на Земле, чтобы мы высказались против этого. Сэкономьте мое время. Я все равно выиграю, но это займет кучу времени. Не трогайте… наш тайминг. Мы делаем для вас хороший контент. Оставьте его таким, каким его должен увидеть зритель».

По мнению Апатоу, прокатчики и стриминговые сервисы попросту не имеют права без спросу менять способ подачи контента зрителю. Режиссер также предложил онлайн-кинотеатрам создавать отдельный пункт в контракте, в котором указывалось бы согласие на изменение скорости просмотра фильмов и сериалов.

People should be allowed to do it if the artist or creator is ok with it. If you want to go watch The Godfather in 90 min then go invent your own personal machine. Streamers should not be allowed to present content which is not the way it was intended to be seen without approval. https://t.co/TCEH3Koax3 — Judd Apatow (@JuddApatow) October 28, 2019