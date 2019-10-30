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Некоторые представители киноиндустрии выступили категорически против функции изменения скорости просмотра, которую в настоящее время тестирует Netflix

Некоторые представители киноиндустрии выступили категорически против функции изменения скорости просмотра, которую в настоящее время тестирует Netflix

Некоторые представители киноиндустрии выступили категорически против функции изменения скорости просмотра, которую в настоящее время тестирует Netflix


С сентября этого года стриминговый сервис Netflix тестирует в своем мобильном приложении функцию, позволяющую изменять скорость просмотра. По мнению компании, ее могут найти полезной зрители, желающие пересмотреть любимую сцену в фильме или изучающие иностранный язык, для которых быстрая речь героев может быть сложна для восприятия.

Как подчеркивает Кила Робисон, вице-президент Netflix, сервис пока не принял окончательное решение касательно внедрения данной функции и намерен собрать как можно большее количество отзывов от пользователей и создателей фильмов и сериалов.

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Часть кинематографистов уже выступила против нововведений. Среди тех, кому эта идея не пришлась по душе, — режиссер Джадд Апатоу, известный по комедиям «Немножко беременна» и «Сорокалетний девственник».

«Нет, Netflix, нет. Не вынуждайте меня звонить каждому режиссеру и создателю сериалов на Земле, чтобы мы высказались против этого. Сэкономьте мое время. Я все равно выиграю, но это займет кучу времени. Не трогайте… наш тайминг. Мы делаем для вас хороший контент. Оставьте его таким, каким его должен увидеть зритель».

По мнению Апатоу, прокатчики и стриминговые сервисы попросту не имеют права без спросу менять способ подачи контента зрителю. Режиссер также предложил онлайн-кинотеатрам создавать отдельный пункт в контракте, в котором указывалось бы согласие на изменение скорости просмотра фильмов и сериалов.

«Пусть люди настраивают скорость просмотра, если авторы фильмов и сериалов с этим согласны… но стриминговые сервисы не должны позволять такого без соответствующего согласия».

«Они покупают лицензию лишь на некоторое время. Поверьте, создателям «Офиса», «Друзей» или «Ирландца» не понравится кнопка кнопка изменения скорости просмотра. С таким же успехом они могут позволить убирать звук и записывать свой собственный».

Джадда Апатоу поддержали и другие кинематографисты, среди которых Аарон Пол («Во все тяжкие»), Патрисия Аркетт («Отрочество»), режиссеры Брэд Берд («Стальной гигант») и Пейтон Рид (дилогия «Человек-муравей») и другие. Представители индустрии считают, что регулирование скорости просмотра на Netflix сведет на нет все усилия операторов, сценаристов и остальной съемочной команды, направленные на повествование и погружение зрителей в историю.

«Ох, черт, нет».

«Netflix ни за что не введет эту функцию. В противном случае это бы значило, они готовы… уничтожать искусство. Netflix выше этого. Я прав, Netflix?».

«Думаю, многие попросту не улавливают суть. Смотрите: если вы покупаете музыкальный альбом, вы можете проигрывать его на любой скорости. Но если радиостанция решит проиграть композицию в ускоренном темпе в эфире, то создатели музыки так же начнут жаловаться» (автор твита — сценарист Нил Гейман).

«Как насчет того, чтобы есть или заниматься сексом на скорости 1.5х? Все ли в этом мире должно быть подстроено под самых ленивых и не имеющих вкуса?» (автор твита — режиссер Питер Рамси).

«Тайминг — это все. Спросите любого музыканта или комедианта» (автор твита — актер Орландо Джонс).

«Согласна» (автор твита — актриса Мередит Селенджер).

Напоследок уточним, что Netflix тестирует изменение скорости просмотра исключительно на мобильных устройствах — вводить эту функцию в приложении для ТВ не планируется. Кроме того, вице-президент онлайн-кинотеатра отметила, что в случае внедрения опции пользователям придется каждый раз регулировать скорость просмотра заново — Netflix не станет запоминать эту настройку и распространять ее на весь контент.

Источник: DTF

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