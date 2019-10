Некоторые представители киноиндустрии выступили категорически против функции изменения скорости просмотра, которую в настоящее время тестирует Netflix

С сентября этого года стриминговый сервис Netflix тестирует в своем мобильном приложении функцию, позволяющую изменять скорость просмотра. По мнению компании, ее могут найти полезной зрители, желающие пересмотреть любимую сцену в фильме или изучающие иностранный язык, для которых быстрая речь героев может быть сложна для восприятия.

Как подчеркивает Кила Робисон, вице-президент Netflix, сервис пока не принял окончательное решение касательно внедрения данной функции и намерен собрать как можно большее количество отзывов от пользователей и создателей фильмов и сериалов.

Часть кинематографистов уже выступила против нововведений. Среди тех, кому эта идея не пришлась по душе, — режиссер Джадд Апатоу, известный по комедиям «Немножко беременна» и «Сорокалетний девственник».

No @Netflix no. Don’t make me have to call every director and show creator on Earth to fight you on this. Save me the time. I will win but it will take a ton of time. Don’t fuck with our timing. We give you nice things. Leave them as they were intended to be seen. https://t.co/xkprLM44oC

По мнению Апатоу, прокатчики и стриминговые сервисы попросту не имеют права без спросу менять способ подачи контента зрителю. Режиссер также предложил онлайн-кинотеатрам создавать отдельный пункт в контракте, в котором указывалось бы согласие на изменение скорости просмотра фильмов и сериалов.

People should be allowed to do it if the artist or creator is ok with it. If you want to go watch The Godfather in 90 min then go invent your own personal machine. Streamers should not be allowed to present content which is not the way it was intended to be seen without approval. https://t.co/TCEH3Koax3

They license most of those things for limited periods. Believe me, the makers of The Office or Friends or The Irishman are not going to be cool with a speed watch button. You might as well let them remove sound and let people record their own audio. https://t.co/yfaOWnGnxH — Judd Apatow (@JuddApatow) October 28, 2019

«Они покупают лицензию лишь на некоторое время. Поверьте, создателям «Офиса», «Друзей» или «Ирландца» не понравится кнопка кнопка изменения скорости просмотра. С таким же успехом они могут позволить убирать звук и записывать свой собственный».

Джадда Апатоу поддержали и другие кинематографисты, среди которых Аарон Пол («Во все тяжкие»), Патрисия Аркетт («Отрочество»), режиссеры Брэд Берд («Стальной гигант») и Пейтон Рид (дилогия «Человек-муравей») и другие. Представители индустрии считают, что регулирование скорости просмотра на Netflix сведет на нет все усилия операторов, сценаристов и остальной съемочной команды, направленные на повествование и погружение зрителей в историю.

Oh hell no — Patricia Arquette (@PattyArquette) 29 октября 2019 г.

«Ох, черт, нет».

Stop. As the person talked about in this article I felt the need to speak out. There is NO WAY @netflix will move forward with this. That would mean they are completely taking control of everyone else’s art and destroying it. Netflix is far better than that. Am I right Netflix?🎥 https://t.co/fZDnYzvStN — Aaron Paul (@aaronpaul_8) October 28, 2019

«Netflix ни за что не введет эту функцию. В противном случае это бы значило, они готовы… уничтожать искусство. Netflix выше этого. Я прав, Netflix?».

I think you might have missed the point. Look: If you buy an LP you can play it at 45rpm. It’s yours, after all. But if your radio station were to broadcast all music like that to speed up the listening experience, the people who made the music would complain and act. — Neil Gaiman (@neilhimself) 29 октября 2019 г.

«Думаю, многие попросту не улавливают суть. Смотрите: если вы покупаете музыкальный альбом, вы можете проигрывать его на любой скорости. Но если радиостанция решит проиграть композицию в ускоренном темпе в эфире, то создатели музыки так же начнут жаловаться» (автор твита — сценарист Нил Гейман).

Do “customers” want to eat or have sex 1.5x faster too? Are they right? Does everything have to be designed for the laziest and most tasteless? — Peter Ramsey (@pramsey342) 28 октября 2019 г.

«Как насчет того, чтобы есть или заниматься сексом на скорости 1.5х? Все ли в этом мире должно быть подстроено под самых ленивых и не имеющих вкуса?» (автор твита — режиссер Питер Рамси).

Timing is everything. Ask any musician or comedian. You non-dancing unfunny fucks always got something to say about something you know nothing about🤣🌈🤦🏿‍♂️🖖🏿 Catch this beat. Exactly. Shhh #eatcookie — Orlando Jones (@TheOrlandoJones) 29 октября 2019 г.

«Тайминг — это все. Спросите любого музыканта или комедианта» (автор твита — актер Орландо Джонс).

Agreed. — Meredith Salenger (@MeredthSalenger) 28 октября 2019 г.

«Согласна» (автор твита — актриса Мередит Селенджер).

Напоследок уточним, что Netflix тестирует изменение скорости просмотра исключительно на мобильных устройствах — вводить эту функцию в приложении для ТВ не планируется. Кроме того, вице-президент онлайн-кинотеатра отметила, что в случае внедрения опции пользователям придется каждый раз регулировать скорость просмотра заново — Netflix не станет запоминать эту настройку и распространять ее на весь контент.

Источник: DTF