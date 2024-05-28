Netflix хочет отключить загрузку контента на Windows — пользователям приходят странные сообщения

Смотреть Netflix в дороге на ноутбуке можно с помощью официальной программы стриминга для Windows. Даже если нет соединения с сетью, контент можно загрузить контент заранее и смотреть его потом.

Впрочем, некоторые пользователи сообщаютчто Netflix обновляет свое приложение для Windows, чтобы лишить подписчиков возможности загружать контент для просмотра в офлайн-режиме. Если это осуществится — это большой удар по многим абонентам, которые смотрят Netflix на ноутбуках.

У некоторых в приложении Netflix для Windows появилось новое уведомление:

«Скоро: новое приложение Windows. Обновление включает доступ к событиям в прямом эфире, совместимость с планами, поддерживаемыми рекламой и т. Д.! Скачивания больше не будут поддерживаться, но вы сможете продолжать смотреть телешоу и фильмы в режиме офлайн на поддерживаемом мобильном устройстве».

У другого пользователя появился подобное сообщение, но без части о загрузке. Это может либо вселять надежду, либо же быть попыткой Netflix успокоить подписчиков, не сообщая о неприятных изменениях.

Также существует вероятность того, что Netflix уведомляет только тех людей, которые действительно используют функцию загрузки. В последнем случае пользователь говорит, что никогда не пользовался ими (то есть для него ничего не изменится).

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Еще один вариант — тестирование реакции на возможные изменения, чтобы оценить реакцию пользователей на потенциальные изменения. Это то, что происходило много раз, и не только на Netflix. Сайт Android Authorityкоторый сообщил о новости, считает, что тем, кого действительно беспокоит исчезновение функции, самое время сообщить об этом Netflix в той или иной форме.