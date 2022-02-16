Netflix и Take-Two занимаются фильмом по BioShock

В полку грядущих экранизаций видеоигр от Netflix прибыло — онлайн-кинотеатр подтвердил, что действительно работает с 2K и Take-Two Interactive над киноадаптацией знаменитой серии BioShock.

Незадолго до этого в сети обратили внимание на документы, подтверждающие факт приобретения Netflix прав на адаптации BioShock и GRIS. Пока что проект находится на ранней стадии производства — сейчас идет поиск сценаристов, режиссера и подбор актеров. Дата начала съемок и дата выхода экранизации неизвестна.

Появятся ли в фильме по BioShock от Netflix персонажи и места из подводного города Восторг (место действий BioShock, BioShock 2 и BioShock Infinite: Burial at Sea), а также летающего города Колумбия из BioShock Infinite, пока остается лишь гадать. Но Netflix в рамках анонса опубликовал изображение с Большим Папочкой и Маленькой Сестричкой, так что можно с большой уверенностью сказать, что эти культовые персонажи BioShock станут частью истории.

"We all make choices, but in the end our choices make us." Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022

2K, принадлежащая Take-Two, также работает над «следующей частью» BioShock — работу над четвертой BioShock подтвердили в конце 2019 года, предупредив, что игра будет находится в разработке «в течение нескольких лет». По слухам, она расскажет о вымышленном антарктическом городе в шестидесятые годы XX века. Похоже, что 2K и Take-Two хотят сделать BioShock еще более крупной франшизой.

Остается вспомнить, что это уже не первая попытка экранизировать BioShock — в свое время правами на адаптацию владела Universal, и в проекте участвовал режиссер Гор Вербински (трилогия «Пираты Карибского моря»), но в итоге все отметили.