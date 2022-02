Netflix и Take-Two занимаются фильмом по BioShock

В полку грядущих экранизаций видеоигр от Netflix прибыло — онлайн-кинотеатр подтвердил, что действительно работает с 2K и Take-Two Interactive над киноадаптацией знаменитой серии BioShock.

Незадолго до этого в сети обратили внимание на документы, подтверждающие факт приобретения Netflix прав на адаптации BioShock и GRIS. Пока что проект находится на ранней стадии производства — сейчас идет поиск сценаристов, режиссера и подбор актеров. Дата начала съемок и дата выхода экранизации неизвестна.

Появятся ли в фильме по BioShock от Netflix персонажи и места из подводного города Восторг (место действий BioShock, BioShock 2 и BioShock Infinite: Burial at Sea), а также летающего города Колумбия из BioShock Infinite, пока остается лишь гадать. Но Netflix в рамках анонса опубликовал изображение с Большим Папочкой и Маленькой Сестричкой, так что можно с большой уверенностью сказать, что эти культовые персонажи BioShock станут частью истории.

"We all make choices, but in the end our choices make us."

Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022