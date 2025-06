Кэтлин Кеннеди показала неотредактированные «Звездные войны» — Хан Соло стрелял первый

Руководитель Lucasfilm Кэтлин Кеннеди показала «первую попытку» фильма «Звездные войны» 1977 года, вокруг которого ходили мифы. В нем одно из самых известных отличий — сцена с Хан Соло.

Эту копию, которая десятилетиями считалась утраченной, презентовали на кинофестивале BFI Film on Film Festival в Великобритании. Оказалось, что экземпляр самого первого фильма хранился в архивах BFI (Британского института кино), который нашел версию и обратился к Lucasfilm для организации показа. Исполнительный директор BFI Бен Робертс, назвал найденную копию «чудом», особенно из-за того, что ее состояние позволило публичный показ.

На кинофестивале неожиданной стала появление Кэтлин Кеннеди, которая подтвердила оригинальность версии. По ее словам, скорее всего, не существует другой самой первой копии.

Star Wars fans, Kathleen Kennedy wants to assure you the BFI screening of the original cut is not illegal pic.twitter.com/0a1Pa6FXDI

— Jacob Stolworthy (@JacobStolworthy) June 12, 2025