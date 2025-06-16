Кэтлин Кеннеди показала неотредактированные «Звездные войны» — Хан Соло стрелял первый

Руководитель Lucasfilm Кэтлин Кеннеди показала «первую попытку» фильма «Звездные войны» 1977 года, вокруг которого ходили мифы. В нем одно из самых известных отличий — сцена с Хан Соло.

Эту копию, которая десятилетиями считалась утраченной, презентовали на кинофестивале BFI Film on Film Festival в Великобритании. Оказалось, что экземпляр самого первого фильма хранился в архивах BFI (Британского института кино), который нашел версию и обратился к Lucasfilm для организации показа. Исполнительный директор BFI Бен Робертс, назвал найденную копию «чудом», особенно из-за того, что ее состояние позволило публичный показ.

На кинофестивале неожиданной стала появление Кэтлин Кеннеди, которая подтвердила оригинальность версии. По ее словам, скорее всего, не существует другой самой первой копии.

«Я здесь, чтобы все выглядело официально — чтобы вы не подумали, что это какой-то пиратский показ. [С этой копией связано много легенд.] Даже когда я только пришла в компанию, постоянно шли разговоры: где хранятся те копии и какая из них на самом деле была первой. Это действительно что-то особенное. То, что вы сейчас увидите — это первая печать, и, честно, я не уверена, что существует еще один такой же», — заявила Кеннеди.

Star Wars fans, Kathleen Kennedy wants to assure you the BFI screening of the original cut is not illegal pic.twitter.com/0a1Pa6FXDI — Jacob Stolworthy (@JacobStolworthy) June 12, 2025

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Почему первые-первые «Звездные войны» такие уникальные?

Настоящая первая версия «Новой надежды» — бесценный артефакт кинематографа. Джордж Лукас всегда относился к своим фильмам как к незавершенным работам, поэтому вносил многочисленные изменения на протяжении десятилетий. Например, в первом фильме, помимо сюжетных нюансов, изменили название на «Новая надежда» под номером «Эпизод 4» незадолго до выхода «Империя наносит ответный удар». Лукас приложил много усилий, чтобы аудитория видела только ту историю с правками, которую он хотел рассказать. Но фанаты знали, что сюжет мог раскрыться иначе.

Одно из самых известных различий в «первой печати» — это сцена в кантине Мос-Эйсли, где Хан Соло стреляет в охотника за головами Гридо. В более поздних версиях Лукас печально изменил его так, что Гридо стреляет первым, чтобы оправдать Хана.

Во время показа Кэтлин Кеннеди также коснулась будущего «Звездных войн». Она считает, что сериал «Андор» стал примером «расширения жанров» в пределах франшизы.

«Это не обязательно должно быть связано с каждой мелочью, которая была сделана в «Звездных войнах». Это на самом деле может быть отдельная история, которая затем превращается во многие другие истории», — намекает руководитель Lucasfilm на будущие проекты.

Кроме того, Кеннеди сообщила, что находится в Лондоне для подготовки к съемкам нового фильма франшизы с участием Райана Гослинга. Как известно, съемки стартуют осенью.

Источник: Screen Rant / Independent